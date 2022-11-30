Что не так с нашей жизнью, если мы постоянно болеем

Московский терапевт, пульмонолог и медицинский блогер Олег Абакумов назвал три причины, по которым мы часто болеем. Устранить их точно в наших силах.
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Недостаток сна
Качественный ночной сон крайне важен, именно в темное время суток вырабатываются нужные гормоны. Сон вообще отвечает за работу многих систем организма. Недосып может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, гормональным нарушениям и, конечно же, ухудшению иммунитета.
Понять, что у вас недосып, просто, уверяет Абакумов в своем Telegram-канале:
- хочется чаще спать днем;
- вы ходите по офису заторможенные;
- голова тяжелая и болит;
- через несколько часов после подъема уже нет сил.
Как это исправить?
- отводить на здоровый сон по 7–8 часов;
- ложиться до 12 ночи;
- спать в темном, увлажненном и проветриваемом помещении;
- использовать хорошие подушку и матрас.
Несбалансированное питание
Важно питаться полноценно, то есть ежедневный рацион должен включать все жизненно важные микроэлементы: железо, витамин D, омега-3. Если человек истязает себя сомнительными диетами, он недополучает эти вещества, и тогда работа организма и активность иммунной системы нарушаются.
Плохая гигиена
Для решения этой проблемы следует:
- мыть руки перед едой, готовкой, как только пришли домой из людного места, после туалета;
- кашлять в локоть, прикрывать нос и рот салфеткой;
- если поцарапались или порезались, промыть и обработать ранку, чтобы туда не попала инфекция;
- не выдавливать собственноручно прыщи (велик риск занести инфекцию).