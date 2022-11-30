Что не так с нашей жизнью, если мы постоянно болеем

Московский терапевт, пульмонолог и медицинский блогер Олег Абакумов назвал три причины, по которым мы часто болеем. Устранить их точно в наших силах.

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Недостаток сна

Качественный ночной сон крайне важен, именно в темное время суток вырабатываются нужные гормоны. Сон вообще отвечает за работу многих систем организма. Недосып может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, гормональным нарушениям и, конечно же, ухудшению иммунитета.

хочется чаще спать днем;

вы ходите по офису заторможенные;

голова тяжелая и болит;

через несколько часов после подъема уже нет сил. Понять, что у вас недосып, просто, уверяет Абакумов в своем Telegram-канале:

Как это исправить? отводить на здоровый сон по 7–8 часов;

ложиться до 12 ночи;

спать в темном, увлажненном и проветриваемом помещении;

использовать хорошие подушку и матрас.

Несбалансированное питание

Важно питаться полноценно, то есть ежедневный рацион должен включать все жизненно важные микроэлементы: железо, витамин D, омега-3. Если человек истязает себя сомнительными диетами, он недополучает эти вещества, и тогда работа организма и активность иммунной системы нарушаются.

Плохая гигиена