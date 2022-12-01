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4 часа назад

Доктор Мясников рассказал о пользе магния для организма человека

Родной городиещё 1

Врач-кардиолог Александр Мясников оценил пользу магния при борьбе с тревожностью.

Мясников рассказал о пользе магния для организма человека
Фото: Родной городРодной город

Как сообщил в эфире программы на одном из федеральных каналов Александр Мясников, употребление магния прежде всего важно для здоровья сердца.

Этот микроэлемент благотворно влияет на рост костей и нормализует сердечный ритм, а также снижает артериальное давление и регулирует уровень сахара в крови. Кроме того, магний предотвращает судороги в мышцах и уменьшает боли в суставах.

По словам Александра Леонидовича, магний помогает нормально функционировать сердечно-сосудистой системе, а его недостаточность приводит к аритмии и ряду других заболеваний. При этом с волнением эффективнее бороться с помощью изменения мышления, отметил врач.

Пациентам, у которых уже обнаружен дефицит этого микроэлемента, специалист порекомендовал принимать специальные добавки с содержанием магния. Здоровым людям достаточно добавить в рацион такие продукты, как овощи и фрукты, шоколад, мясо курицы, рыба и орехи.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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