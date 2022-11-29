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2 часа назад

Какие анализы нужно сдавать ежегодно после 30 лет

Москва24

Терапевт Татьяна Романенко заявила, что общий анализ крови и анализ на глюкозу необходимо сдавать ежегодно после 30 лет для профилактики, сообщает Pravda.Ru.

Какие анализы нужно сдавать ежегодно после 30 лет
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт уточнила, что общий анализ крови является "паспортом" здоровья человека. В нем содержатся все данные о происходящем в организме. Что касается глюкозы, пояснила терапевт, она является показателем, благодаря которому можно выяснить, есть ли у человека нарушение углеводного обмена и сахарный диабет.

Также для профилактики после 30 лет каждый год следует делать липидограмму. Данное исследование, по словам медика, может выявить плохой холестерин. Все остальные анализы, как указала специалист, зависят от симптомов, наследственности и хронических болезней.

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