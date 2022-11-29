Какие анализы нужно сдавать ежегодно после 30 лет

Терапевт Татьяна Романенко заявила, что общий анализ крови и анализ на глюкозу необходимо сдавать ежегодно после 30 лет для профилактики, сообщает Pravda.Ru.

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Эксперт уточнила, что общий анализ крови является "паспортом" здоровья человека. В нем содержатся все данные о происходящем в организме. Что касается глюкозы, пояснила терапевт, она является показателем, благодаря которому можно выяснить, есть ли у человека нарушение углеводного обмена и сахарный диабет.