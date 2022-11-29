Стоматолог назвала последствия пользования зубочистками

Следить за здоровьем зубов — это постоянная непрерывная работа. Ведь после того, как с возрастом они из молочных становятся коренными, этот набор остаётся с нами до конца жизни. Чтобы позаботиться о здоровье зубов, важен правильный ежедневный домашний уход, для которого мало чистить зубы утром и вечером.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Но есть некоторые общепринятые лайфхаки, которые не только не приносят пользу, но и опасны.

По словам стоматолога Евгении Боцовой, первое важное правило ухода за зубами, помимо чистки зубов пастой и щёткой, — использование ирригатора. И не раз в неделю, а дважды в день.

«Ирригатор способствует очищению контактов между зубами и производит гидромассаж дёсен. Это способствует улучшению кровоснабжения и снижает риск и развитие заболеваний пародонта. То есть уменьшается вероятность появления кровоточивости дёсен», — пояснила врач.

По мнению специалиста, важно и применение флосов или зубных нитей для очищения межзубных промежутков. Это поможет предотвратить развитие контактного кариеса между зубами.

«Строго противопоказано, кроме того, использовать деревянные зубочистки. При очищении ими еды между зубами кусочек зубочистки часто отламывается и остается в десне. Это приводит к гниению и ещё большему развитию патологических процессов. Вместо этого используйте вышеупомянутые зубную нить и ирригатор», — посоветовала стоматолог.

Кстати, для здоровья зубов нужно привести в порядок и рацион.

Лучше всего добавить больше твёрдых продуктов для самоочищения полости рта. К ним относятся морковь, яблоко, груша и другие твёрдые продукты. Короче, то, что грызётся.