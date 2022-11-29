Врач рассказал о бесполезности стремления «повысить» иммунитет

Попытки «повысить» иммунитет при помощи витаминов и лекарств не принесут пользы для здоровья. При этом организму не требуется мощный иммунный ответ. Таким мнением поделился врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов, сообщает радио Sputnik.
Эксперт полагает, что лучше всего эту систему не трогать. Мы можем пить все что угодно, однако на иммунитет это не окажет влияния. По мнению врача, основная задача – это не «ронять» иммунитет. Негативные факторы для работы иммунной системы – переедание, гиподинамия, стрессы, недосып. Поэтому надо сбалансировано питаться, не переедать, не допускать ожирения, стараться двигаться.
Это не означает, что необходимо бежать полумарафон либо проезжать тридцать километров на велосипеде. Хватит и привычной повседневной активности, к примеру, выходить на одну остановку общественного транспорта раньше по пути на работу или домой, заключил Алексей Водовозов.