Врач рассказал о бесполезности стремления «повысить» иммунитет

Попытки «повысить» иммунитет при помощи витаминов и лекарств не принесут пользы для здоровья. При этом организму не требуется мощный иммунный ответ. Таким мнением поделился врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов , сообщает радио Sputnik.

Эксперт полагает, что лучше всего эту систему не трогать. Мы можем пить все что угодно, однако на иммунитет это не окажет влияния. По мнению врача, основная задача – это не «ронять» иммунитет. Негативные факторы для работы иммунной системы – переедание, гиподинамия, стрессы, недосып. Поэтому надо сбалансировано питаться, не переедать, не допускать ожирения, стараться двигаться.