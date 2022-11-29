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3 часа назад

Врач рассказал о бесполезности стремления «повысить» иммунитет

Вести Подмосковья

Попытки «повысить» иммунитет при помощи витаминов и лекарств не принесут пользы для здоровья. При этом организму не требуется мощный иммунный ответ. Таким мнением поделился врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов, сообщает радио Sputnik.

Врач рассказал о бесполезности стремления «повысить» иммунитет
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Эксперт полагает, что лучше всего эту систему не трогать. Мы можем пить все что угодно, однако на иммунитет это не окажет влияния. По мнению врача, основная задача – это не «ронять» иммунитет. Негативные факторы для работы иммунной системы – переедание, гиподинамия, стрессы, недосып. Поэтому надо сбалансировано питаться, не переедать, не допускать ожирения, стараться двигаться.

Это не означает, что необходимо бежать полумарафон либо проезжать тридцать километров на велосипеде. Хватит и привычной повседневной активности, к примеру, выходить на одну остановку общественного транспорта раньше по пути на работу или домой, заключил Алексей Водовозов.

ЗОЖ,Алексей Водовозов,
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