Врач объяснил опасность повышенного иммунитета

— Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например. Это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали. Цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет. Лучше всего эту систему не трогать, — сказал Водовозов.