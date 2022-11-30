Врач предупредил об опасности «поднятия» иммунитета

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов предупредил об опасности стимулирования иммунитета. По словам врача, «поднимать» иммунитет нельзя.

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По мнению Водовозова, приём препаратов и витаминов для стимулирования усиленного иммунного ответа на болезни приведёт к обратному результату. Иммунная система должна работать естественно, и если её искусственно усиливать, можно вызвать какую-либо аутоиммунную патологию, которая как раз и является «повышенным иммунитетом».

Если будет гипериммунная реакция, это может привести к смерти.

«Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет», — предупредил врач.

Чтобы укрепить иммунитет, достаточно отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. Нельзя допускать переедания и, как результат, ожирения, малоподвижного образа жизни.

«Переедание, гиподинамия, чрезмерные стрессы, недосыпание — это всё бьёт по иммунитету. Поэтому, условно, мы можем ему помочь, устранив эти факторы. То есть нормально питаясь, не переедая, не доводя себя до ожирения, стараясь двигаться», — порекомендовал эксперт.

Он также дал совет, как этого добиться. Водовозов отметил, что для нормальной работы иммунной системы достаточно обычной повседневной деятельности. Достаточно выходить на одну остановку общественного транспорта раньше по пути на работу или домой. Благодаря этому будут нормально работать все органы и системы, включая иммунную.