Как преодолеть «барическую гору»

По данным синоптиков, установившееся в России высокое атмосферное давление достигло своих пиковых значений. Как барическая гора влияет на самочувствие и чем в этот период помочь своему организму? Об этом телеканал «МИР 24» спросил врача-терапевта Надежду Скоморовскую.

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Атмосферное давление начало расти в субботу – стрелки барометров поднялись выше отметки 760 мм ртутного столба. Сейчас они показывают уже 765 мм. Это на 20 единиц выше нормы. Насколько это серьезная нагрузка для организма?

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- Нагрузка в эти дни действительно колоссальная. Но, в первую очередь, страдают люди, конечно же, имеющие патологию сердечно-сосудистой системы. Люди, склонные как к высоким, так и к низким цифрам давления. У них увеличивается риск инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.

Давайте сначала обозначим, что официального диагноза «метеозависимость» в медицине нет. Но, тем не менее, многие люди, в том числе абсолютно здоровые, как бы казалось со стороны, жалуются на ухудшение самочувствия в такие дни. Как это проявляется?

- Самое распространенные симптомы при подъеме атмосферного давления – это понижение частоты сердечных сокращений, то есть пульс наш уменьшается. Но при этом поднимается само давление. То есть пульс понижается, давление поднимается. Также может наблюдаться снижение остроты слуха и обоняния. Может нарушаться даже чувствительность кожи. Может проявляться вздутием кишечника за счет снижения давления газов в нем. Тем самым беспокоят такие симптомы, как тошнота, рвота.

Головная боль, головокружение, сонливость?

- Головная боль, головокружения, слабость – это, естественно, то, что ведет за собой.

Вы уже обозначили группы риска. В первую очередь, это люди с серечно-сосудистыми заболеваниями. Кто острее реагирует, гипертоники или гипотоники?

- Все же больше реагируют люди, склонные к высоким цифрам давления, то есть гипертоники. Потому что в большей степени терапия у этих людей не соблюдается. То есть им выставлен диагноз «гипертоническая болезнь», врачом назначено лечение. Но ежедневный прием препаратов не соблюдается, и сосуды не готовы к таким скачкам давления. Люди, которые регулярно принимают препараты, назначенные им доктором, они, находятся в более защищенном состоянии. Так как сосуды находятся в правильном тонусе. Люди, которые имеют гипертоническую болезнь и не соблюдают ежедневный прием лекарственных препаратов, увеличивают риск инсультов и инфарктов. Так как их сосуды не приспособлены к данному напряжению.

Как ни странно, нередко аллергики жалуются на обострение. Какая здесь взаимосвязь?

- В данном случае, связь с обострением у аллергиков направлена не на обострение кожного зуда или чиха. Здесь речь о проявлении таких аллергических патологий, как бронхиальная астма. То есть люди, имеющие патологию с легкими, с аллергическим компонентом.

Дело в том, что при подъеме атмосферного давления воздух, обогащенный кислородом, теряет свой объем. То есть кислорода в воздухе находится меньше. Соответственно, легкие получают меньшее количество кислорода. Тем самым человек испытывает гипоксию, одышку, головную боль, утомляемость. И в общем это может привести к обострению бронхиальной астмы.

Читала, что возрастают риски падения. Кому нужно быть особенно осторожным не только на улице, но и дома?

- Да, это действительно так. Падения могут быть в эти дни, так как человек испытывает недостаток кислорода, как я сказала ранее. Недостаток кислорода приводит к гипоксии всех тканей и органов и, в первую очередь, таких жизненно важных, как головной мозг и сердце. Соответственно, кто входит в группу риска? Люди с сердечно-сосудистыми патологиями, астматики и люди, имеющие патологию шейного отдела позвоночника. Так как у них тоже идет гипоксия головного мозга.

Теперь давайте о том, как помочь в такие дни своему организму? Как минимизировать воздействие барической горы?

- Совет от меня здесь может быть самым простым и элементарным. Но он поможет избежать патологий. Это правильный здоровый сон, то есть ложиться не позже 22 часов. Соблюдать режим труда и отдыха, то есть на работе стараться не переутомляться. А если есть возможность в эти дни все-таки отдохнуть, взять выходной, то это будет идеально для людей, которые точно знают, что они в эти дни подвержены чувствительности. По питанию – надо увеличить потребление жидкости, но не в виде минеральной воды и не солевых растворов, которые приводят к обезвоживанию организма. А все-таки это компот, морс, то есть напитки, обогащенные калием, магнием.

А какие напитки нужно исключить?

- Должно быть исключение алкоголя, минеральной воды. Если говорить про еду, то это должны быть легкие бульоны, желательно рыбные, не мясные тяжелые. Жареное, острое и жирное, соответственно, тоже исключить.

А тем, кто принимает лекарственные препараты, нужно консультироваться с врачом, изменять дозу?

- В первую очередь надо вообще знать свои диагнозы и своевременно обращаться за медицинской помощью. Но накануне этих дней, если вы чувствуете какое-то недомогание, стрессы, переживание по этому поводу, конечно же, лучше всего обратиться к своему лечащему врачу для более правильно подобранной медикаментозной терапии препаратами, связанными с тонусом сосудов. То есть если вы видите, что накануне идет повышение цифр, врач сделает коррекцию и подберет более оптимальную терапию для данного состояния.

Нужно при этом соблюдать режим физических нагрузок?

- Физические нагрузки в эти дни должны быть минимизированы. Если вы активно занимаетесь спортом и являетесь гипертоником, то физические нагрузки в эти дни желательно исключить. И остаться на легком физическом труде. То есть прогулки по свежему воздуху – то, что вас обогатит и улучшит состояние здоровья.

Нужно ли придерживаться всех этих правил до тех пор, пока полностью атмосферное давление не нормализуется?