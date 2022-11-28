Как лучше для организма получать витамины

Всем известно, что организм должен каждый день получать достаточное количество питательных веществ. Но откуда их лучше брать: из специальных добавок или из продуктов?

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Диетолог из Кливлендской клиники в Огайо Кристин Киркпатрик отметила, что многочисленные исследования показывают, что одним из лучших источников витаминов и минералов является собственно здоровая пища.

Кроме того, за качеством пищевых добавок специалисты не следят так, как за качеством продуктов. Поэтому безопаснее будет всё же съесть жирную рыбу, а не принимать рыбий жир.

Также лучший способ получить смесь витаминов и минералов - это употреблять больше разноцветных продуктов. Каждый день нужно стараться съедать шесть таких продуктов.

Правда, например, витамин D плохо усваивается с пищей. Поэтому его, возможно, стоит принимать в качестве добавки. В любом случае об этом нужно первым делом поговорить с врачом.