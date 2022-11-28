Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Как лучше для организма получать витамины

Ferra.ru

Всем известно, что организм должен каждый день получать достаточное количество питательных веществ. Но откуда их лучше брать: из специальных добавок или из продуктов?

Как лучше для организма получать витамины
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Диетолог из Кливлендской клиники в Огайо Кристин Киркпатрик отметила, что многочисленные исследования показывают, что одним из лучших источников витаминов и минералов является собственно здоровая пища.

Кроме того, за качеством пищевых добавок специалисты не следят так, как за качеством продуктов. Поэтому безопаснее будет всё же съесть жирную рыбу, а не принимать рыбий жир.

Также лучший способ получить смесь витаминов и минералов - это употреблять больше разноцветных продуктов. Каждый день нужно стараться съедать шесть таких продуктов.

Правда, например, витамин D плохо усваивается с пищей. Поэтому его, возможно, стоит принимать в качестве добавки. В любом случае об этом нужно первым делом поговорить с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители