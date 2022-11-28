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2 часа назад

На какие вызовы чаще приезжают скорые в новогодние праздники

Вечерняя Москва

В период новогодних праздников сотрудники скорой помощи работают на пределе. Об этом рассказал работник подмосковной скорой Дмитрий Беляков.

На какие вызовы чаще приезжают скорые в новогодние праздники
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В начале января и конце декабря буквально живем в карете скорой. И большинство вызовов — это переедания, отравления и алкогольные опьянения, — пояснил он в комментарии Общественной службе новостей.

Врач призвал вызывать скорую, когда это действительно необходимо: если это острое внезапное заболевание, грозящее жизни, острые травмы. Он посоветовал не употреблять большое количество алкоголя, аккуратнее использовать петарды и фейерверки.

ЗОЖ,Дмитрий Беляков,
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