На какие вызовы чаще приезжают скорые в новогодние праздники

В период новогодних праздников сотрудники скорой помощи работают на пределе. Об этом рассказал работник подмосковной скорой Дмитрий Беляков.
— В начале января и конце декабря буквально живем в карете скорой. И большинство вызовов — это переедания, отравления и алкогольные опьянения, — пояснил он в комментарии Общественной службе новостей.
Врач призвал вызывать скорую, когда это действительно необходимо: если это острое внезапное заболевание, грозящее жизни, острые травмы. Он посоветовал не употреблять большое количество алкоголя, аккуратнее использовать петарды и фейерверки.