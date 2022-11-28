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4 часа назад

Как сохранить здоровье в морозы

Омск Здесьиещё 1

Нутрициолог рассказала, какие витамины нужно принимать в зимнее время года.

Как сохранить здоровье в морозы
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь

В осенне-зимний период могут обостряться воспалительные заболевания, иммунитет человека ослабевает. Новый выпуск "Короче, Омск" посвящён витаминной поддержке организма в морозную погоду. Нутрициолог, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина расскажет, каким витаминам стоит отдать предпочтение.

- Зимой становится меньше солнца, меньше фруктов и овощей, соответственно, мы должны это восполнять, - отмечает эксперт. - Во многих витаминах мы нуждаемся как зимой, так и летом. И если вы задумывались, стоит принимать витамины или нет, сейчас самое время это сделать. Я советую принимать добавки для повышения иммунитета.

Запасы каких витаминов остались в нашем организме с лета, а какие добавки нужны ему на постоянной основе, узнаете в видео.

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