Как сохранить здоровье в морозы

Нутрициолог рассказала, какие витамины нужно принимать в зимнее время года.
В осенне-зимний период могут обостряться воспалительные заболевания, иммунитет человека ослабевает. Новый выпуск "Короче, Омск" посвящён витаминной поддержке организма в морозную погоду. Нутрициолог, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина расскажет, каким витаминам стоит отдать предпочтение.
- Зимой становится меньше солнца, меньше фруктов и овощей, соответственно, мы должны это восполнять, - отмечает эксперт. - Во многих витаминах мы нуждаемся как зимой, так и летом. И если вы задумывались, стоит принимать витамины или нет, сейчас самое время это сделать. Я советую принимать добавки для повышения иммунитета.
Запасы каких витаминов остались в нашем организме с лета, а какие добавки нужны ему на постоянной основе, узнаете в видео.