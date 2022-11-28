Как сохранить здоровье в морозы

- Зимой становится меньше солнца, меньше фруктов и овощей, соответственно, мы должны это восполнять, - отмечает эксперт. - Во многих витаминах мы нуждаемся как зимой, так и летом. И если вы задумывались, стоит принимать витамины или нет, сейчас самое время это сделать. Я советую принимать добавки для повышения иммунитета.