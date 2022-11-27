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3 часа назад

Как сохранить до старости здоровье зубов

РИА "ФедералПресс"

С возрастом здоровье зубов ухудшается, и в старости их можно и вовсе лишиться. Как продлить жизнь зубам, объяснила врач-стоматолог Эльвира Бобкова.

Как сохранить до старости здоровье зубов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чтобы полезные компоненты не вымывались с костной части зубов, нужно более серьезно относиться ко всем предостережениям, о которых твердят с детства каждому ребенку, в том числе изменить привычный образ жизни», – рассказала Эльвира Бобкова.

Если бесконтрольно употреблять сладкие или кислые продукты, то это может привести к скоплению вредных бактерий, разрушающих зубную эмаль, образующих зубной камень и способствующих выпадению зубов.

Чистка зубов должна производиться не менее двух раз в день. Это необходимо во избежание скапливания бактерий, образующихся после приема пищи. Пасту нужно выбирать с высоким содержанием фтора: она позволит укрепить зубы.

«Чем больше сладостей вы употребляете, тем быстрее разрушается ваша эмаль», – добавила стоматолог.

Специалист рекомендует употреблять продукты с высоким содержанием кальция, например сыр. Также важно пить как можно больше воды: в ней нет сахара и она очищает полость рта. Очень важно регулярно посещать стоматолога, минимум раз в полгода, даже если зубы не беспокоят.

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