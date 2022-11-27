Что случится с вашим здоровьем, если каждый день есть только фастфуд

Задумывались ли вы, насколько сильно организму может навредить еда из ресторанов быстрого питания? Ведущий YouTube-канала The Infographics Show рассказал, какие последствия для здоровья могут быть, если ваш рацион будет состоять только из фастфуда.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Нездоровая пища может привести даже к смерти. Причём важно понимать, что к такой пище вообще относится. Первое, что обычно приходит в голову людям, когда они слышат о вредной еде, - это конфеты, чипсы, фастфуд. Но нельзя забывать и о напитках вроде энергетиков, сладких газировок.

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Когда специалисты говорят о нездоровой еде, они имеют в виду продукты, которые содержат много добавленного сахара, соли или насыщенных жиров. Но что такие продукты делают с нашим телом? Если кратко, то ничего хорошего.

Прежде всего - о краткосрочных последствиях употребления фастфуда и другой вредной пищи. Научные исследования показывают, что если такую еду употреблять хотя бы раз в неделю, то это навредит организму при условии, что вы не ведёте здоровый образ жизни.

Можете представить, что случится, если есть такие продукты каждый день?

Также всё зависит от того, что и сколько вы едите, а также от вашей активности в течение дня. Например, если вы станете съедите пачку чипсов, то организм получит много соли и натрия, а это повысит кровяное давление. В результате у вас могут появиться различные проблемы со здоровьем: от усталости до сердечных приступов. Последнее маловероятно, но возможно, особенно если вы уже ведёте нездоровый образ жизни или если у вас нарушена работа сердца.

При употреблении газировки в ваш организм попадает очень много сахара. Это тоже опасный для здоровья компонент, если употреблять его в больших количествах. Да, он используется для производства энергии. Но если его слишком много, то сначала вы почувствуете себя очень бодрым и энергичным, а через короткое время ощутите упадок сил и слабость. Если же вы станете употреблять пищу, содержащую много сахара, каждый день, то можете в итоге заболеть сахарным диабетом второго типа.

Исследования при этом показывают, что люди, которые питаются вредной пищей хотя бы два раза в неделю, рискуют заполучить диабет второго типа. А если употреблять такую еду ежедневно, то в какой-то момент вы точно заболеете сахарным диабетом.

Ещё научные исследования демонстрируют, что между употреблением вредных продуктов и депрессией есть связь. В фастфуде и другой вредной еде мало питательных веществ, а если вашему организму их будет не хватать, то со временем клетки мозга и тела начнут деградировать. В некоторых научных работах отмечается, что те, кто постоянно “сидит” на нездоровой пище, на 51 % больше склонны к депрессии.

Также диета, состоящая только из фастфуда, может даже вас убить. Одно из долгосрочных последствий употребления большого количества соли и натрия - это повышение уровня “плохого” холестерина в организме и снижение уровня “хорошего” холестерина. Всё это может привести к развитию болезней сердца и даже к инфарктам. Вероятнее всего, продержитесь всего один-два месяца до того, как ваше сердце откажет.

Фастфуд очень вреден и для пищеварительной системы. Главная причина этого заключается в том, что в его составе - мало клетчатки. А клетчатка помогает избежать запоров. Это значит, что при ежедневном употреблении фастфуда все сахара, жиры и другие вещества будут скапливаться в организме. Из-за запоров сильная нагрузка оказывается на пищеварительную систему, а это может способствовать появлению геморроя и грыж.

Из-за неправильного питания может нарушиться состав бактерий в кишечнике. Это может привести к болезненным спазмам и к скоплению газов в организме. Со временем вам может даже понадобиться фекальная трансплантация или другие процедуры, чтобы вам микробиом вновь стал нормальным. Ещё одним опасным заболеванием, которое может развиться из-за употребления нездоровой пищи, является дивертикулит. Оно включает такие симптомы, как лихорадка, тошнота. Хуже всего то, что боль в желудке из-за этой болезни не проходит за одну ночь, а быстрого решения проблемы нет. В крайних случаях всё это приводит к перитониту, когда воспалённый мешочек в пищеварительном тракте разрывается и всё его содержимое выливается в брюшную полость. Такое состояние требует немедленного оказания медицинской помощи.

Учёные также отмечают, что из-за фастфуда может развиться рак. В одном исследовании 2019 года говорится, что диета, включающая в себя в основном нездоровую пищу, приводит к ослаблению иммунитета, к повышенному уровню воспалений, более высокому риску появления аллергии и рака. Эксперты полагают, что связано это с питательной ценностью подобных продуктов. У людей, которые едят только фастфуд, выше риск заболеть раком толстой кишки, прямой кишки, дыхательных путей, желудка.

Помимо всего вышеперечисленного, из-за вредных продуктов у вас может начать появляться больше прыщей на лице. А ещё у некоторых развивается экзема.

Также при употреблении большого количества фастфуда вы неизбежно наберёте вес. Ожирение, в свою очередь, может привести к другим опасным болезням.

Наконец, вы будете чаще болеть респираторными инфекциями при ежедневном употреблении фастфуда. В том числе астмой.