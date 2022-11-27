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54 минуты назад

Какое хобби продлевает жизнь на 2 года: ответ врача

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Ученые из Йельского университета выявили взаимосвязь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни человека, рассказал врач Майкл Мосли.

Какое хобби продлевает жизнь на 2 года: ответ врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чтение помогает сохранять когнитивные способности с возрастом и является настоящим ключом к долгой жизни», – говорит врач Майкл Мосли.

Ученые из Йельского университета провели исследование среди людей старше 50 лет. В эксперименте приняли участие более 3600 тысяч человек.

В ходе исследования было выявлено, что люди, которые читают всего 3,5 часа в неделю (30 минут ежедневно), живут на 23 месяца дольше тех, кто не увлекается чтением.

Авторы исследования говорят, что чтение художественной литературы приносит людям гораздо больше пользы, чем изучение газет или журналов.

Врач Мосли уверен, что художественная литература развивает фантазию человека и заставляет мозг мыслить, поэтому и является одной из самых полезных, пишет «Doctor Питер».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как справиться с переутомлением. Психолог посоветовала людям тратить больше времени на хобби и развлечения, чтобы не погружаться в депрессию.

ЗОЖ,Майкл Мосли,
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