Боязнь сходить в туалет и другие факторы, укорачивающие жизнь

Хорошо известно, что вредные привычки, такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя, сокращают продолжительность жизни. Однако есть и другие неочевидные привычки, которые также могут способствовать преждевременной смерти.

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1. Прокрастинация.

Исследования показали, что больные раком, которые откладывали обращение за лечением, умирали быстрее.

2. Попытки постоянно угодить людям.

Такие люди с большей вероятностью поддаются давлению со стороны, что может привести к развитию вызывающих рак привычек, таких как курение или употребление алкоголя. Кроме того, люди, пытающиеся всем угодить, как правило, ставят свои собственные потребности на последнее место, что приводит к выбору нездорового образа жизни.

3. Стеснение сходить в туалет в общественном месте.

Удержание фекалий может способствовать запорам. Если это ещё и сочетается с диетой с низким содержанием клетчатки, растёт риск рака толстой кишки.

4. Негативный настрой.

Исследования показали, что у людей с позитивным настроем меньше риск заболеть раком. Больные раком, которые придерживаются позитивного взгляда, с большей вероятностью реагируют на лечение хорошо.

5. Заболевания, передающиеся половым путём.

ВПЧ является главным фактором риска рака шейки матки.

6. Сидячий образ жизни.