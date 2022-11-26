Боязнь сходить в туалет и другие факторы, укорачивающие жизнь

Хорошо известно, что вредные привычки, такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя, сокращают продолжительность жизни. Однако есть и другие неочевидные привычки, которые также могут способствовать преждевременной смерти.
Исследования показали, что больные раком, которые откладывали обращение за лечением, умирали быстрее.
Такие люди с большей вероятностью поддаются давлению со стороны, что может привести к развитию вызывающих рак привычек, таких как курение или употребление алкоголя. Кроме того, люди, пытающиеся всем угодить, как правило, ставят свои собственные потребности на последнее место, что приводит к выбору нездорового образа жизни.
Удержание фекалий может способствовать запорам. Если это ещё и сочетается с диетой с низким содержанием клетчатки, растёт риск рака толстой кишки.
Исследования показали, что у людей с позитивным настроем меньше риск заболеть раком. Больные раком, которые придерживаются позитивного взгляда, с большей вероятностью реагируют на лечение хорошо.
ВПЧ является главным фактором риска рака шейки матки.
Исследования показали, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с большей вероятностью умрут раньше, чем те, кто физически активен.