Сколько воды должны выпивать мужчины и женщины разного возраста

Научная команда, состоящая из 90 специалистов, провела исследование с участием 5604 человек в возрасте от 8 до 96 лет для выяснения полезного объёма воды, который должны в течение дня выпивать мужчины и женщины разного возраста.

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Всем участникам исследования предлагалась вода, обогащённая дейтерием. Время его полного выведения из организма показывало скорость оборота воды.

Оказалось, что норма для мужчин — от 1,6 до 1,8 литра в день, для женщин – от 1,3 до 1,4 литра. Для пожилых людей необходимый объём — около 1,1 литра в день.

При этом людям, живущим в жарких и влажных условиях, спортсменам, беременным и кормящим женщинам требуется больше воды.

Учёные отмечают, что их результаты входят в противоречие с распространённым стереотипом о необходимости 8 стаканов в день, или 2 литров. На самом деле меньше — от 1,3 до 1,8 литров, потому что жидкость поступает в организм не только непосредственно при питье, но и из пищи.

«Наука никогда не поддерживала старую идею с восемью стаканами в качестве подходящего руководства, хотя бы потому, что она путала общий оборот воды с водой из напитков и большим количеством вашей воды, которая поступает из пищи, которую вы едите», — сказано в публикации исследователей.