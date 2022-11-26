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17 минут назад

Врач рассказала, в каком возрасте пора бросать пить

Секрет Фирмы

Не так страшен зелёный змий в 20 лет, как после 40. Об этом стоит вспоминать, когда задумываетесь, не пора ли сменить образ жизни. Как отметила врач-терапевт Мария Черняева после 40 лет человек уже тяжелее переносит алкоголь. В организме замедлятся обмен веществ, и вся гадость из него выводится хуже. Более того, в таком возрасте слабее вырабатывается инсулин — привет сахарному диабету.

Врач рассказала, в каком возрасте пора бросать пить
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

По словам Черняевой, после 40 лет в организме человека начинают перестраиваться ткани. Химические реакции внутри тела замедляются. Из-за этого некоторые продукты и напитки хуже усваиваются. Это относится и к жирным блюдам. Так что ешь сало смолоду, получается.

Но после 40 врач советует уже менять образ жизни. Иначе можно как минимум растолстеть. Да и после спиртного в таком возрасте лёгким опьянением и слабым похмельем уже не отделаешься.

«Мы начинаем ощущать последствия приёма алкоголя в виде отёчности, головной боли», — пояснила врач.

Вообще тем, кто любит выпить, нужно задуматься: а не алкоголик ли я? Чтобы узнать это, достаточно ответить на два вопроса. На какие именно, мы рассказывали здесь.

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