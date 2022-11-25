Мужское бесплодие: какие продукты повысят фертильность?

Фертильность мужчин на всей планете за последние 50 лет снизилась вдвое. Об этом говорится в исследовании ученых из Еврейского университета в Иерусалиме. По их данным, за последние полвека концентрация сперматозоидов у мужчин на всех континентах сократилась со 101 миллиона на миллилитр до 49 миллионов на миллилитр. Выросли и темпы сокращения мужской фертильности: если с 1972-го по 2000-й год этот показатель падал на 1,16% в год, то теперь – на 2,64%.

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О том, что все чаще именно мужское бесплодие становится причиной, по которой пара не может завести детей, говорят и в Росстате. С 2000 года число российских мужчин, не способных зачать ребенка, удвоилось, сообщают в ведомстве. В ВОЗ также обеспокоены ситуацией: по данным организации, в 1970-х бесплодных пар в мире было 5%, сейчас – 15-25%. Как отметил руководитель израильского исследования Хагай Левин, если ничего не делать, низкая мужская фертильность «может стать угрозой для человечества».

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С чем связано участившееся мужское бесплодие, как решить эту проблему и сколько еще отмерено человечеству? Эти и другие вопросы MIR24.TV задал урологу Николаю Захарченко.

Он подтвердил, что ситуация с мужским бесплодием в мире на самом деле тревожная, однако поводов для паники пока нет.

«Это действительно так. Даже ВОЗовские показатели спермограммы были пересмотрены в сторону ухудшения. Это связано в основном с плохой экологией и с тем, что молодежь ведет малоподвижный образ жизни. Среди мужчин сейчас много IT-специалистов, которые в основном работают за компьютером, то есть они весь рабочий день сидят. А это очень сильно сказывается на органах малого таза: там возникают застойные явления, воспаления, развиваются вялотекущие простатиты. Различные половые инфекции также играют очень большую роль в развитии бесплодия, плюс любые астенические состояния. Коронавирусная инфекция тоже сыграла определенную роль в плане астенизации: у людей развивались депрессивные состояния, которые, как ни странно, тоже влияют на фертильность».

К счастью, бесплодие поддается лечению, и далеко не всем парам, столкнувшимся с этой проблемой, приходится прибегать к процедуре ЭКО, усыновлению и т.д., успокаивает Захарченко.

«Можно корректировать эти состояния медикаментозным путем, начать вести здоровый образ жизни, правильно питаться. Правильное питание в данном случае – это молочно-растительная диета, чтобы в пище преобладали орехи и белок. Орехи необходимы, потому что в них содержится цинк, а цинк для мужчин очень важен. Он входит в состав секрета предстательной железы и регулирует сперматогенез», – пояснил врач.

По словам Захарченко, если у пары в течение года не получается зачать ребенка, это повод обратиться к врачу.