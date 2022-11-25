Врач рассказал, как правильно падать на катке

Травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов рассказал, как правильно падать на катке, чтобы избежать травм. Об этом сообщает News.ru.

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По его словам, ни в коем случае нельзя падать на руки, кисти и колени. Травматолог отметил, что это может привести к перелому лучевой кости, надколенника.

"Чтобы этого избежать, лучше упасть на спину, развернуть себя, сгруппироваться, прижать подбородок к груди и прижать руки к груди. Это самая оптимальная поза для падения. Если у вас нет повышенного риска травм, то в таком положении крайне маловероятно что-то сломать, будет максимум ушиб", – рассказал Ефремов.

Он посоветовал выбирать коньки по размеру, чтобы избежать травм ног. Врач подчеркнул, что коньки не должны давить на ногу, но при этом и не должны быть слишком свободными.