3 способа замедлить старение организма мужчине

Врач рассказала, какие привычки помогут отсрочить возрастные изменения.
Здоровье мужчины (психическое и физическое) зависит от правильного баланса гормонов. Центральную роль в этом процессе играет тестостерон.
Это мужской половой гормон, ответственный за:
Единой причины возрастного снижения уровня тестостерона не установлено. Этот процесс является результатом сочетания ряда факторов, в том числе:
Одним из наиболее важных способов поддержания здоровья является обеспечение организма всеми питательными веществами (витаминами, минералами, антиоксидантами и аминокислотами), необходимыми для поддержания нормального баланса мужских и женских половых гормонов.
Назначить необходимый комплекс витаминов может только врач. Не занимайтесь самолечением.
Все необходимые организму вещества мы получаем вместе с пищей. Сбалансированный рацион важен для правильного кровообращения в половых органах, здорового функционирования мозга и нервной системы, нормального уровня холестерина и уровня глюкозы в крови, а также защиты от вредного воздействия свободных радикалов.
Витамины С и Е. Обеспечивают антиоксидантную защиту, которая распространяется на оксид азота — вещество, которое расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение в тканях организма.
Кроме того, витамины С (грейпфрут, манго, брокколи) и Е (орехи, молоко, листовые овощи) способствуют улучшению репродуктивной функции. Их достаточное количество помогает иммунной защите правильно функционировать.
Цинк. Способствует синтезу тестостерона, который естественным образом снижается с возрастом. Недостаток этого мужского полового гормона может привести к таким проблемам, как низкое либидо, депрессия, эректильная дисфункция и бесплодие.
Что такое либидо и какое считается нормой, рассказали по ссылке.
Цинк содержится в говядине, печени, морских продуктах, моркови, горохе, луке, шпинате и орехах.
L-карнитин. Снижает уровень плохого холестерина в крови, способствует усиленному жировому обмену, а также положительно влияет на состояние всех сосудов в организме.
Вещество полезно и тем, кто занимается спортом, так как оно улучшает выносливость и умственную активность. Главным его источником являются продукты животного происхождения.
L-метионин. Влияет на многие функции организма, участвует в синтезе серотонина, который улучшает настроение и общее состояние, а также помогает нервным клеткам лучше взаимодействовать. Вещество содержится в рыбе, яйцах, мясе, сыре.
Низкие показатели тестостерона связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера. Учёные из Великобритании выяснили, что диета с низким содержанием жиров может оказывать негативное влияние на уровень этого гормона.
Снижение потребления пищевых жиров может привести к снижению уровня циркулирующих андрогенов (общее название мужских половых гормонов) на 12%.
Какие продукты снижают выработку тестостерона у мужчин, узнаете здесь.
Низкоуглеводные диеты тоже могут ускорить процессы старения. Диета с высоким содержанием белка и низким содержанием сложных углеводов (с большим количеством клетчатки, витаминов и минералов) повышает уровень кортизола (гормона стресса), который отрицательно влияет на уровень тестостерона.
Низкоинтенсивные, стационарные аэробные упражнения лучше заменить на высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые чередуются периодами упражнений низкой интенсивности с периодами максимальной интенсивности.
Немецкие учёные из Лейпцигского университета пришли к выводу, что тренировки на выносливость отличаются омолаживающим эффектом.
Про силовые тренировки тоже не стоит забывать – несколько часов в неделю будет достаточно (с отягощениями или собственным весом). Такой вид активности укрепляет мышцы, способствует их росту и развитию.