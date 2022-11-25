3 способа замедлить старение организма мужчине

Врач рассказала, какие привычки помогут отсрочить возрастные изменения.

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Что влияет на старение мужчины

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Здоровье мужчины (психическое и физическое) зависит от правильного баланса гормонов. Центральную роль в этом процессе играет тестостерон.

Это мужской половой гормон, ответственный за:

Единой причины возрастного снижения уровня тестостерона не установлено. Этот процесс является результатом сочетания ряда факторов, в том числе:

Как замедлить старение

Одним из наиболее важных способов поддержания здоровья является обеспечение организма всеми питательными веществами (витаминами, минералами, антиоксидантами и аминокислотами), необходимыми для поддержания нормального баланса мужских и женских половых гормонов.

Назначить необходимый комплекс витаминов может только врач. Не занимайтесь самолечением.

Все необходимые организму вещества мы получаем вместе с пищей. Сбалансированный рацион важен для правильного кровообращения в половых органах, здорового функционирования мозга и нервной системы, нормального уровня холестерина и уровня глюкозы в крови, а также защиты от вредного воздействия свободных радикалов.

Восполнить дефициты

Витамины С и Е. Обеспечивают антиоксидантную защиту, которая распространяется на оксид азота — вещество, которое расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение в тканях организма.

Кроме того, витамины С (грейпфрут, манго, брокколи) и Е (орехи, молоко, листовые овощи) способствуют улучшению репродуктивной функции. Их достаточное количество помогает иммунной защите правильно функционировать.

Цинк. Способствует синтезу тестостерона, который естественным образом снижается с возрастом. Недостаток этого мужского полового гормона может привести к таким проблемам, как низкое либидо, депрессия, эректильная дисфункция и бесплодие.

Что такое либидо и какое считается нормой, рассказали по ссылке.

Цинк содержится в говядине, печени, морских продуктах, моркови, горохе, луке, шпинате и орехах.

L-карнитин. Снижает уровень плохого холестерина в крови, способствует усиленному жировому обмену, а также положительно влияет на состояние всех сосудов в организме.

Вещество полезно и тем, кто занимается спортом, так как оно улучшает выносливость и умственную активность. Главным его источником являются продукты животного происхождения.

L-метионин. Влияет на многие функции организма, участвует в синтезе серотонина, который улучшает настроение и общее состояние, а также помогает нервным клеткам лучше взаимодействовать. Вещество содержится в рыбе, яйцах, мясе, сыре.

Составить сбалансированный рацион

Низкие показатели тестостерона связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера. Учёные из Великобритании выяснили, что диета с низким содержанием жиров может оказывать негативное влияние на уровень этого гормона.

Снижение потребления пищевых жиров может привести к снижению уровня циркулирующих андрогенов (общее название мужских половых гормонов) на 12%.

Какие продукты снижают выработку тестостерона у мужчин, узнаете здесь.

Низкоуглеводные диеты тоже могут ускорить процессы старения. Диета с высоким содержанием белка и низким содержанием сложных углеводов (с большим количеством клетчатки, витаминов и минералов) повышает уровень кортизола (гормона стресса), который отрицательно влияет на уровень тестостерона.

Подобрать подходящую физическую нагрузку

Низкоинтенсивные, стационарные аэробные упражнения лучше заменить на высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые чередуются периодами упражнений низкой интенсивности с периодами максимальной интенсивности.

Немецкие учёные из Лейпцигского университета пришли к выводу, что тренировки на выносливость отличаются омолаживающим эффектом.