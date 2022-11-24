Диетолог прокомментировал утверждение о пользе красного вина

Безалкогольное пиво полезно после тяжелых тренировок, так как помогает организму быстрее восстановиться, рассказал диетолог Руслан Алиев. Он прокомментировал утверждение о пользе красного вина и пива в своем Telegram-канале.
Алиев назвал правдивым расхожее мнение о пользе красного вина для сердечно-сосудистой системы. По его словам, верно и то, что пиво может защитить органы дыхания от инфекций.
«Еще пиво помогает восстанавливаться после тяжелых тренировок, а вино снижает уровень гормона стресса», — написал врач в блоге.
Алиев добавил, что из-за содержания алкоголя полезные свойства этих напитков сводятся к нулю.
«Этиловый спирт — это яд, убивающий организм. А алкогольное опьянение — сигнал того, что печень не справляется с ядом и он уже попал в кровь», — подвел итог диетолог.