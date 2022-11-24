Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Почему многие россияне предпочитают заниматься самолечением

Вечерняя Москваиещё 1

Россияне занимаются самолечением, а не ходят к врачам, в том числе из-за свободной продажи лекарств в нашей стране. Такое мнение высказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова.

Почему многие предпочитают заниматься самолечением
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Также эксперт отметила, что многие люди не хотят тратить время на посещение поликлиники. Зачастую посещение врачей ассоциируется с долгим ожиданием приема в очереди, долгой дорогой до больницы.

Кроме того, часть россиян не доверяют медикам. Кто-то сам столкнулся с негативным опытом, а кого-то смутили истории в СМИ о конфликтах с врачами.

Зяблова добавила, что большинство лекарств в России находится в свободной продаже, для их приобретения не нужен рецепт. Поэтому3 люди покупают медикаменты на свое усмотрение или по рекомендации знакомых, передает Life.ru.

Инфекционист Маргарита Провоторова предостерегла от самолечения, так как самостоятельным назначением препаратов можно только навредить. Яркий пример — прием антибиотиков при вирусных заболеваниях, передает ФАН.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители