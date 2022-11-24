Почему многие предпочитают заниматься самолечением

Россияне занимаются самолечением, а не ходят к врачам, в том числе из-за свободной продажи лекарств в нашей стране. Такое мнение высказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова.

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Также эксперт отметила, что многие люди не хотят тратить время на посещение поликлиники. Зачастую посещение врачей ассоциируется с долгим ожиданием приема в очереди, долгой дорогой до больницы.

Кроме того, часть россиян не доверяют медикам. Кто-то сам столкнулся с негативным опытом, а кого-то смутили истории в СМИ о конфликтах с врачами.

Зяблова добавила, что большинство лекарств в России находится в свободной продаже, для их приобретения не нужен рецепт. Поэтому3 люди покупают медикаменты на свое усмотрение или по рекомендации знакомых, передает Life.ru.