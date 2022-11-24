Почему многие предпочитают заниматься самолечением

Россияне занимаются самолечением, а не ходят к врачам, в том числе из-за свободной продажи лекарств в нашей стране. Такое мнение высказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова.
Также эксперт отметила, что многие люди не хотят тратить время на посещение поликлиники. Зачастую посещение врачей ассоциируется с долгим ожиданием приема в очереди, долгой дорогой до больницы.
Кроме того, часть россиян не доверяют медикам. Кто-то сам столкнулся с негативным опытом, а кого-то смутили истории в СМИ о конфликтах с врачами.
Зяблова добавила, что большинство лекарств в России находится в свободной продаже, для их приобретения не нужен рецепт. Поэтому3 люди покупают медикаменты на свое усмотрение или по рекомендации знакомых, передает Life.ru.
Инфекционист Маргарита Провоторова предостерегла от самолечения, так как самостоятельным назначением препаратов можно только навредить. Яркий пример — прием антибиотиков при вирусных заболеваниях, передает ФАН.