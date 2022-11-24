Названа опасность недостатка сна для людей старше 50 лет

Врач Ольга Шуппо рассказала, что недостаток сна может привести к развитию хронических болезней у людей старше 50-ти лет.

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«Для людей старшего возраста нарушение режима сна может стать риском развития хронических заболеваний», - рассказал специалист изданию «Газета.Ru».

Британские ученые 25 лет исследовали информацию о семи тысячах жителей Великобритании старше 50 лет.

Специалисты установили, что добровольцы, которые спали меньше пяти часов в сутки, на 20% чаще имели хронические заболевания. В 40% их количество превышало два недуга.

Риск развития хронических заболеваний снижается, если спать больше. Недостаток сна негативно сказывается на состоянии здоровья: иммунитет слабеет, риски заболеть возрастают.