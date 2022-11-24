Как повысить давление

Все мы привыкли бояться резкого повышения артериального давления — предвестника гипертонических кризов и инсультов. Однако артериальное давление может быть и пониженным, и такое состояние тоже является причиной многих проблем. Гипотония возникает, когда давление опускается ниже 90/60. Для борьбы с гипотонией существует множество средств: это и здоровый образ жизни, и правильное питание, и прием необходимых медикаментов. «Лента.ру» узнала у экспертов, чем опасно пониженное давление и как с ним справиться.

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Наша вегетативная нервная система контролирует функции организма — потоотделение, пищеварение, сердечные сокращения. Также она отслеживает расширение и сужение кровеносных сосудов. Если в ее работе происходят сбои, кровеносные сосуды остаются слишком широкими, что становится причиной низкого кровяного давления.

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Именно вегетативные расстройства чаще всего вызывают так называемую ортостатическую гипотензию — снижение артериального давления, когда лежавший человек резко встает. Из-за недостаточного притока крови к головному мозгу начинается головокружение, темнеет в глазах, может даже случиться обморок.

Какое кровяное давление является нормальным?

Нормой принято считать давление, составляющее 120/80 мм ртутного столба, однако возможны индивидуальные особенности, зависящие от веса, возраста, питания, переутомления и других факторов. Пониженным считается давление ниже 90/60 мм ртутного столба, повышенным — превышающее 140/90 мм ртутного столба.

Помимо прочего, на артериальное давление влияют и возраст, и время суток, и физическая активность человека в данный момент, и его психологическое состояние. Например, у пожилых людей давление в целом обычно выше, чем у молодых, повышается оно и при стрессе, а вот после еды кровь участвует в переваривании пищи, поэтому артериальное давление, наоборот, становится ниже. Следует учитывать и наследственную предрасположенность — тенденция к пониженному давлению может передаваться генетически. Однако одним из главных факторов является питание, — Александр Тулянкин, кардиолог

При гипотонии (низком артериальном давлении) наблюдаются следующие симптомы:

головокружение;

тошнота;

слабость, усталость;

снижение концентрации;

потемнение в глазах.

Если подобные симптомы появляются после еды, то речь идет о так называемой постпрандиальной гипотензии, более характерной для пожилых людей. Дело в том, что после обеда или ужина пищеварительная система нуждается в большом количестве крови для переваривания поступившей пищи. Другие же люди испытывают симптомы гипотонии после длительного нахождения в стоячем положении — такое, наоборот, чаще всего касается детей и подростков.

Есть два главных вида артериальной гипотонии — физиологическая и патологическая. В первом случае человек чувствует себя нормально, поскольку сниженные показатели соответствуют его физиологической норме. Если же низкое давление является признаком заболевания, пациент испытывает вышеперечисленные симптомы, которые снижают качество жизни и требуют воздействия на первоначальную причину.

По словам кардиолога, вторичная (симптоматическая) гипотония часто развивается вследствие следующих причин:

сахарный диабет;

болезнь Паркинсона;

вегетососудистая дистония;

травмы и заболевания спинного мозга;

патологии надпочечников;

инфекционные заболевания;

аллергические реакции;

острая или хроническая кровопотеря;

голодание;

беременность на ранних стадиях;

длительный постельный режим;

обезвоживание в результате рвоты и диареи.

Как продукты влияют на кровяное давление?

Питание оказывает влияние практически на все показатели здоровья, и артериальное давление — не исключение. Здоровый сбалансированный рацион является одним из главных условий благополучия сердечно-сосудистой системы и нормальных показателей крови, а это напрямую связано со значениями артериального давления.

Если говорить о гипотонии, то некоторые продукты питания способны увеличить тонус стенок сосудов и объем перекачиваемой крови и, как следствие, повысить давление. Это в первую очередь соль, а также приправы, содержащие натрий: они задерживают жидкость в организме, увеличивая объем перекачиваемой крови. Однако слишком много поваренной соли не следует употреблять даже гипотоникам.

Кофе, какао, крепкий черный или зеленый чай тонизируют, увеличивают частоту сердцебиения, также как и выпечка, мясо, молочные продукты высокой жирности — калорийное питание повышает содержание сахара в крови и, как следствие, давление.

При дефиците продуктов, содержащих витамины E, C, группы B может развиться анемия, которая приводит к гипотонии. Поэтому гипотоникам показаны цитрусовые, петрушка, яйца, оливковое масло, авокадо, орехи, — Ольга Фадеева, врач-диетолог

По словам Фадеевой, если необходимо быстро поднять давление, можно выпить кофе, крепкий черный чай, съесть ломтик горького шоколада или что-нибудь соленое — например, огурец или кусочек селедки. Однако при этом важно соблюдать умеренность. В больших количествах и соленья, и кофе, и жирные продукты, и сладости вредны для сердечно-сосудистой системы.

В рацион гипотоника (как, впрочем, и гипертоника) должны входить:

свежие овощи и фрукты;

орехи;

цельнозерновой хлеб;

крупы;

молочные и кисломолочнопродукты;

нежирное мясо, птица и рыба;

отваренные и запеченые овощи.

Диетолог советует есть часто, но небольшими порциями, пить достаточное количество воды, особенно в жару и при физических нагрузках, не злоупотреблять алкоголем, который вызывает обезвоживание организма.

Лечение артериальной гипотонии

Следует иметь в виду, что при резком снижении давления происходит существенное ослабление тонуса сосудов и сердечной деятельности, вследствие чего уменьшается кровоснабжение головного мозга. А это чревато обмороками, которые, в свою очередь, могут стать причиной травм.

При резком падении давления в первую очередь следует лечь таким образом, чтобы ноги оказались приподняты — это обеспечит приток крови к мозгу и сердцу. Также необходим свежий воздух — откройте окно, расстегните одежду. Выпейте горячего сладкого чая или кофе, съешьте что-то соленое. Если есть препараты от гипотонии, примите их, — Александр Тулянкин кардиолог.

В целом же артериальная гипотония менее опасна, чем гипертоническая болезнь, и обычно можно обойтись без лекарственных препаратов. Если медикаментозное лечение все-таки требуется, оно обычно включает средства для увеличения объема крови или сужения артерий, за счет которых кровяное давление повышается. На первых порах тонус сосудов способны поднять настойки женьшеня, лимонника, элеутерококка — их добавляют по несколько капель в чай.

Также кардиологи рекомендуют ванны с травами, природными минеральными водами, массаж, физкультуру.

Из лекарственных средств применяются следующие:

цитрамон, парацетамол, кофеин — оказывают психостимулирующее, нестероидное противовоспалительное воздействие;

артериол — снижает концентрацию холестерина крови, содержит рыбий жир, комплекс витаминов и минералов;

корень аралии — стимулятор ЦНС, снижает сахар крови, обладает общетонизирующими свойствами;

глицин — улучшает мозговое кровообращение, стимулирует приток кислорода к головному мозгу.

О роли физкультуры и спорта

Гипотоникам как никому другому показан активный образ жизни. Малая подвижность, сидячая жизнь изначально замедляют кровоток, и сами по себе способствуют развитию гипотензии. Поэтому умеренные физические нагрузки можно считать необходимостью, практически лекарством для людей с пониженным кровяным артериальным давлением. Помогают прогулки на свежем воздухе, но еще лучше — спорт.

Выбор подходящих видов спорта довольно широк. Можно заниматься плаванием, аэробикой, легкой атлетикой, велоспортом, верховой ездой. Однако важно не переусердствовать — надо понимать, что ваша задача не ставить рекорды, что вы занимаетесь не спортом высоких достижений, а общим оздоровлением организма. В случае усталости и ухудшения самочувствия тренировку следует прекратить.

От некоторых видов спорта гипотоникам лучше держаться подальше. Это в первую очередь тяжелая атлетика и вообще любые спортивные тренировки, связанные с силовыми нагрузками и поднятием тяжестей.

Когда нет времени или возможностей для занятий спортом, их вполне способна заменить обычная физзарядка, включающая такие упражнения, как «велосипед», подъем прямых ног до прямого угла в тазобедренном суставе, «ножницы», подтягивание коленей к груди, приседания и т.п.

Утренняя гимнастика очень важна для гипотоников, поскольку пробуждение после сна для них подчас становится большой проблемой. Для плавного перехода к повседневной активности рекомендуется использовать следующий порядок действий: сначала, не вскакивая с постели по звонку будильника, полежать спокойно несколько минут, плавно потянуться, сделать пять-шесть глубоких вдохов-выдохов. Потом несколько раз сжать и разжать кисти рук в кулаки, потереть переносицу, пошевелить руками и ногами, с силой вытягивая их и напрягая мышцы.