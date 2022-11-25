Ученые выяснили, сколько воды нужно пить человеку ежедневно

Ученые опровергли утверждение, что для нормального функционирования организма человеку нужно выпивать в день восемь стаканов воды. Новые исследования показали, что этого слишком много.

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Как пишет Daily Mail, около половины от необходимой нормы воды человек получает с пищей, поэтому на самом деле нужно выпивать всего от 1,3 до 1,8 литров в день, а не два литра.

Но это касается только тех, кто не живет в жарких и влажных условиях, на больших высотах, а также спортсменов, беременных и кормящих женщин. Они нуждаются в большем количестве воды из-за большого оборота воды, уверяют эксперты.

Это утверждение подтверждает новый метод измерения оборота воды с использованием метода стабильных изотопов, в то время как предыдущее заявление основывалось на опросе.

Также ученые заявили, что употребление большого количества воды не поможет похудеть.