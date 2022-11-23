Терапевт порекомендовала есть больше жирной рыбы осенью

Осенью следует восполнять нехватку витаминов и минералов не только с помощью специальных комплексов, но употребляя некоторые продукты. Об этом «РИАМО» рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Светлана Бурнацкая.

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Врач призвала обратить внимание на продукты, которые компенсируют нехватку витаминов и микроэлементов, а именно жирную рыбу, икру, печень трески, морскую капусту, говяжью печень, сыры, молочные продукты.

Также не стоит забывать о кальции, который содержится в сырах, молоке, шпротах, орехах, сухофруктов, овощах и зелени.

«Вообще, пища должна быть разнообразная, но более калорийная, чем летом. В осенне-зимний период организм тратит много энергии на поддержание температурного баланса» Светлана Бурнацкая Врач