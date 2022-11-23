6 причин принимать холодный душ регулярно

Хотя мы чаще моемся тёплой водой, не лишним будет хотя бы время от времени принимать холодный душ. Это даст возможность укрепить здоровье и улучшить работу всего организма.

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Важно, что к холодному душу нужно организм приучать постепенно. Если вы сразу включите холодную воду, то у вас может возникнуть термический шок, усилиться пульс. Кроме того, вы даже можете потерять сознание.

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Первым делом нужно включить воду стандартной температуры. После этого необходимо постепенно её понижать, поливая ступни, икры, бёдра, предплечья. Лишь в самом конце можно воду направить на живот, спину, грудь.

Вот какое влияние на ваш организм окажет холодный душ.

Улучшит кровообращение. Благодаря холодной воде кровеносные сосуды сужаются, а это способствует улучшению кровообращения. Кроме того, низкая температура воды сужает поры, что укрепляет кожу, избавляет от пигментных пятен, помогает предотвратить появление сосудистых звёздочек, варикоза на ногах.

Укрепит иммунитет. Регулярный холодный душ способствует выработке иммунной системой новых клеток. Поэтому люди, которые закаляются, реже болеют.

Положительно повлияет на психическое здоровье. Холодная вода стимулирует выработку норадреналина. Этот гормон предотвращает снижение настроения. Кроме того, за счёт холода повышается уровень глутатиона - вещества, которое повышает устойчивость организма к стрессу.

Улучшит состояние кожи. Холодная вода помогает уменьшить целлюлит. Но для этого нужно поочерёдно включать прохладную и тёплую воду. При этом кровеносные сосуды будут расширяться и сокращаться, благодаря чему улучшится кровообращение, организм избавится от токсинов и лишней воды, ускорится обмен веществ.

Поможет справиться с воспалениями. Благодаря низкой температуре тело будет быстрее реагировать на воспалительные процессы и быстрее с ними бороться. В первую очередь такой эффект будет наблюдаться у физически активных людей.

Сделает волосы красивыми. Низкая температура помогает закрыть кутикулу волос, поэтому они становятся блестящими, гладкими, сохраняют из косметических продуктов питательные вещества.