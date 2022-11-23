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5 часов назад

Эксперты выяснили, что голодание повышает риск смерти

Газета.Ruиещё 2

Пропуск приема пищи, голодание и слишком частые приемы пищи связаны с повышенным риском смертности у людей старше 40, выяснили ученые.

Эксперты выяснили, что голодание повышает риск смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Работа исследователей из Университета Теннесси опубликована в журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Члены команды проанализировали данные о 24 тыс. взрослых американцев в возрасте 40 лет и старше, которые участвовали в Национальном обследовании здоровья и питания в период с 1999 по 2014 год.

В ходе исследования был собран широкий спектр данных, включая рацион, состояние здоровья, истории заболеваний и прочее. Около 4 тыс. человек умерли, ученые также проанализировали причины смерти и рацион этих людей.

В ходе анализа удалось установить, что пропуск завтрака связан с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а пропуск обеда или ужина - со смертностью от всех причин.

По словам ученых, пропуск приема пищи обычно означает большую энергетическую нагрузку на организм, что может усугубить регуляцию метаболизма глюкозы и привести к последующему ухудшению обмена веществ. Но даже среди людей, которые едят три раза в день, прием двух смежных блюд с интервалом менее 4,5 часов связан с более высоким риском смерти от всех причин.

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