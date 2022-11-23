Эксперты выяснили, что голодание повышает риск смерти

Пропуск приема пищи, голодание и слишком частые приемы пищи связаны с повышенным риском смертности у людей старше 40, выяснили ученые.

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Работа исследователей из Университета Теннесси опубликована в журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Члены команды проанализировали данные о 24 тыс. взрослых американцев в возрасте 40 лет и старше, которые участвовали в Национальном обследовании здоровья и питания в период с 1999 по 2014 год.

В ходе исследования был собран широкий спектр данных, включая рацион, состояние здоровья, истории заболеваний и прочее. Около 4 тыс. человек умерли, ученые также проанализировали причины смерти и рацион этих людей.

В ходе анализа удалось установить, что пропуск завтрака связан с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а пропуск обеда или ужина - со смертностью от всех причин.