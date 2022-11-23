Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Врач назвала продукты, которые восполняют нехватку витаминов

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Осенью и зимой у жителей России наблюдается нехватка витаминов. Ее можно восполнить с помощью не только аптечных средств, но и продуктов питания, отметила терапевт, врач высшей категории Светлана Бурнацкая.

Врач назвала продукты, которые восполняют нехватку витаминов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По словам врача, в осенне-зимний период люди страдают от нехватки витамина D. Он в большом количестве содержится в жирной рыбе, рыбной икре, печени трески, а также в молочных продуктах, например в сыре, а еще в морской капусте и говяжьей печени.

Минерал, которого не хватает организму в холодное время года, – это кальций. Чтобы восполнить недостаток, можно ввести в рацион молоко, сыры, различные овощи и зелень, шпроты, орехи и сухофрукты, добавила терапевт Бурнацкая в разговоре с РИАМО.

Ранее диетолог Гинзбург ответил, можно ли пить витамины без назначения врача.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители