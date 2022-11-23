Врач назвала продукты, которые восполняют нехватку витаминов

Осенью и зимой у жителей России наблюдается нехватка витаминов. Ее можно восполнить с помощью не только аптечных средств, но и продуктов питания, отметила терапевт, врач высшей категории Светлана Бурнацкая.

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По словам врача, в осенне-зимний период люди страдают от нехватки витамина D. Он в большом количестве содержится в жирной рыбе, рыбной икре, печени трески, а также в молочных продуктах, например в сыре, а еще в морской капусте и говяжьей печени.

Минерал, которого не хватает организму в холодное время года, – это кальций. Чтобы восполнить недостаток, можно ввести в рацион молоко, сыры, различные овощи и зелень, шпроты, орехи и сухофрукты, добавила терапевт Бурнацкая в разговоре с РИАМО.