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33 минуты назад

Пульмонолог Попов отметил роль здорового образа жизни в профилактике пневмонии

RT на русском

Врач-пульмонолог Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России кандидат медицинских наук Евгений Попов дал советы по профилактике пневмонии.

Пульмонолог назвал важные аспекты в профилактике пневмонии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Пневмония — это воспаление лёгких, чаще всего инфекционного генеза, сопровождающееся поражением альвеол и так называемой экссудацией, то есть заполнением альвеол жидкостью воспалительного происхождения», — напомнил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, переболевшему пневмонией нужно проходить вторичную профилактику для укрепления иммунитета.

В частности, рекомендуется вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, своевременно лечить заболевания верхних дыхательных путей.

«Обязательно следует заниматься лечением других соматических заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечные заболевания и другие. Необходимо избегать переохлаждения, чрезмерного воздействия различных физических факторов, избытка солнечной инсоляции», — отметил Попов.

ЗОЖ,Евгений Попов,Минздрав РФ,
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