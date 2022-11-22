Пульмонолог назвал важные аспекты в профилактике пневмонии

«Пневмония — это воспаление лёгких, чаще всего инфекционного генеза, сопровождающееся поражением альвеол и так называемой экссудацией, то есть заполнением альвеол жидкостью воспалительного происхождения», — напомнил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».