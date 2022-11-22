Как избавиться от сахарной зависимости: объясняет нутрициолог

Сахарная зависимость — это не только физиология, она мало чем отличается от других форм с точки зрения поведения. На уровне подсознания мы не хотим избавляться от нее, ведь это некий привычный и уютный ритуал, без которого, как нам кажется, жизнь станет пустой и серой. О том, как справиться с тягой к сладкому, рассказывает нутрициолог и автор книги «Осознанное питание. Как похудеть, изменив свой образ мыслей» Дарья Савельева.

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Дарья Савельева Нутрициолог и автор книги «Осознанное питание. Как похудеть, изменив свой образ мыслей»

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Сахарная зависимость имеет три стадии: переедание, абстинентность и тяга. То есть сначала мы едим сверх физиологической потребности, затем испытываем ломку при попытке отказаться, и в конце концов ситуация выходит из-под контроля — мы становимся зависимыми. Тяга — это невозможность оставить ситуацию в прошлом, стремление и дальше использовать сахар для успокоения, «лечения» и получения ярких эмоций.

Дело в том, что мы не просто переедаем, а постепенно увеличиваем дозу, поскольку прежней уже недостаточно — от нее мы не испытываем такого удовольствия. И если не пресечь это в самом начале, то нам всегда будет мало. Так работает любая зависимость, и это касается не только сахара, но и любых других продуктов-триггеров.

Например, часто это случается с мучными (даже, скорее, дрожжевыми) и молочными продуктами. Они, как и сахар, способствуют выработке опиатов в мозге, действуют наподобие дозы для наркозависимых, стимулируя те же части мозга. Кроме того, это любимая еда очень влиятельной воспалительной микрофлоры кишечника. Таким образом, сахарная зависимость имеет как психологическую, так и физиологическую основу.

Когда вы съедаете что-то сладкое, вскоре наслаждение перестает быть таким резким и острым. На самом деле пик удовольствия наступает еще перед тем, как вы начинаете есть, а затем уровень дофамина падает, чтобы вы снова и снова давали организму сахар, стимулируя мозг. Кроме того, при снижении уровня дофамина включается чувство вины, которое вкупе с плохо контролируемым аппетитом приводит к мысли, что теперь-то уже все равно. Еще один день пропал, правильное питание снова отложено «на завтра», и можно позволить себе еще, чтобы избавиться от негативных эмоций.

Как только вы осознаете это и решите, что не хотите находиться в этом вечном круге, вы начнете выздоравливать, но не сразу. А теперь перейдем к практике.

Ни один прием пищи не должен базироваться исключительно на углеводах, даже самых сложных и полезных. Фрукты, каша с сухофруктами, картофель — не лучший выбор. Добавляйте белок, клетчатку, правильный жир в небольшом количестве — это позволит замедлить выброс сахара в кровь. Питайтесь по тому режиму, который подходит именно вам. Кому-то подходят регулярные приемы пищи через равные промежутки времени, кому-то — большие пищевые паузы (интервальное голодание). Если вы нервно ожидаете открытия «пищевого окна», перебиваясь чаем, второй вариант не для вас. Найдите свое, чтобы не испытывать чувство голода, которое будет отвлекать от дел. Минимизируйте переработанные продукты, поскольку они стимулируют аппетит: провоцируют быстрые и резкие скачки сахара в крови, чтобы вам хотелось все больше и больше, и вы покупали это чаще. Кроме того, чем больше переработан продукт, тем легче он усваивается организмом. В отдельных случаях это хорошо — например, при проблемах с пищеварительной системой. Но необходимо соблюдать баланс между переработанной и цельной едой, поскольку от переработанных продуктов сытость наступает медленно и «держится» недолго. Вместо того, чтобы устраивать на завтрак праздник живота, включите в него белок, жир и фитонутриенты, это поможет стабилизации чувства сытости. Многие регулярно готовят на завтрак блинчики или едят творог, несмотря на то, что знают, что это распаляет аппетит. Я не демонизирую конкретно эти продукты, у каждого свои триггеры. Найдите те продукты, которые не только приносят вам удовольствие, но и помогают оставаться сытыми. Помните, что тяга к сладкому зачастую является последствием того, что организм не получает достаточно воды и питательных веществ. Балансируйте рацион «антисахарными» специями: кориандром, корицей, мускатным орехом, гвоздикой, кардамоном. Не забывайте добавлять в рацион источники важных микроэлементов. Именно их дефицит (а не дефицит глюкозы) приводит к сахарной зависимости. Организму нужны как минимум калий, омега-3, D3, железо, хром, цинк, магний. Высыпайтесь, ведь невыспавшийся организм будет требовать энергии, а самый простой и доступный источник энергии, своеобразный допинг — это сахар. Не забывайте об эмоциональной стороне вопроса. Если вы самостоятельно не справляетесь со своей сахарной зависимостью, возьмите несколько консультаций у психолога, специализирующегося на этом вопросе. Осознав и проработав свою эмоциональную потребность, которую вы «заедаете» сладким, вы сделаете большой шаг на пути к избавлению от зависимости. Следите за микрофлорой. Согласно исследованиям, микрофлора современных европейцев и американцев, то есть жителей благополучных, экономически развитых стран, богата особым классом бактерий — фирмикутов. Именно они формируют пищевое поведение тучных людей, потребляющих большое количество жиров, сахаров и химических агентов, «подкармливающих» эти бактерии и способствующих их дальнейшему росту. Если вы не будете давать им этого, то предотвратите такую ситуацию. Хотя перед смертью они еще помучают вас своими требованиями, вплоть до кошмаров, слабости и головокружений. Исключите или хотя бы минимизируйте подсластители. Как вам уже известно, зависимость формирует даже не сам сахар, а сладкий вкус. Постройте свой рацион так, чтобы получать из него хром, l-глутамин и альфа-липоевую кислоту — они хорошо помогают справиться с тягой.

Как видите, избавление от пищевой аддикции — дело серьезное, небыстрое и многоэтапное. Конечно, речь идет именно о тех, кто потребляет неограниченное количество сахара, постоянно срывается и имеет различные проблемы со здоровьем, а не о тех, кто ест ложку варенья с чаем или может позволить себе тирамису в кафе с подругами.

Прежде всего разберитесь в своих причинах зависимости от сахара, а затем я бы пошла по пути обоснованного физиологически отрицания. В моем случае сработало и работает до сих пор стремление к отличным физическим показателям, но мои проблемы были скорее досадными, а не угрожающими.

Найдите свою мотивацию, например:

• Плохое состояние кожи из-за сахара. • Трудности с фокусировкой, заторможенность мышления. • Ухудшающиеся из года в год показатели крови. • Невозможность остановиться, которая может привести к опасным последствиям. • Риск не то что не похудеть, но и угробить здоровье.