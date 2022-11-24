Чем опасен дефицит витамина D

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, почему возникает дефицит витамина D, чем он опасен и кто находится в группе риска. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщила пресс-служба сети лабораторий KDL.

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Витамин D крайне важен для человеческого организма. С его дефицитом сталкиваются люди любого возраста и пола. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что нехватка наблюдается примерно у 1 млрд жителей планеты. Это так называемая неинфекционная пандемия. Исследования показали, что дефицит витамина D встречается у 40% европейцев. Но нехватка не появляется мгновенно, она постепенно развивается в организме, вызывая проблемы со здоровьем. В частности, нарушение обмена веществ, снижение иммунитета и плотности костной ткани.

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Витамин D — жирорастворимый витамин, который бывает в разных формах. Самые распространенные — холекальциферол (D3) и эргокальциферол (D2). Они поступают в организм с пищей, а D3 попадает в кожу под воздействием ультрафиолета. Продукты, в которых есть витамин D: жирная рыба, твердые сорта сыров, яйца и молочные продукты. При этом в животной пище витамина больше, чем в растительной.

По словам Малиновской, люди думают, что сбалансированное питание обеспечит организм необходимым количеством витамина D. Но это не так. Исследования показали, что через пищу человек получает лишь 5% от необходимой нормы. Остальное надо получать через ультрафиолет или витаминные добавки, которые назначает врач. В России нехватка витамина D также встречается. Дефицит чаще всего бывает у жителей северных регионов, где мало солнца. Однако последние исследования показали, что с нехваткой витамина могут сталкиваться и жители южных регионов где, казалось бы, солнца в избытке.