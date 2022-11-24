Чем опасен дефицит витамина D

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, почему возникает дефицит витамина D, чем он опасен и кто находится в группе риска. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщила пресс-служба сети лабораторий KDL.
Витамин D крайне важен для человеческого организма. С его дефицитом сталкиваются люди любого возраста и пола. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что нехватка наблюдается примерно у 1 млрд жителей планеты. Это так называемая неинфекционная пандемия. Исследования показали, что дефицит витамина D встречается у 40% европейцев. Но нехватка не появляется мгновенно, она постепенно развивается в организме, вызывая проблемы со здоровьем. В частности, нарушение обмена веществ, снижение иммунитета и плотности костной ткани.
Витамин D — жирорастворимый витамин, который бывает в разных формах. Самые распространенные — холекальциферол (D3) и эргокальциферол (D2). Они поступают в организм с пищей, а D3 попадает в кожу под воздействием ультрафиолета. Продукты, в которых есть витамин D: жирная рыба, твердые сорта сыров, яйца и молочные продукты. При этом в животной пище витамина больше, чем в растительной.
По словам Малиновской, люди думают, что сбалансированное питание обеспечит организм необходимым количеством витамина D. Но это не так. Исследования показали, что через пищу человек получает лишь 5% от необходимой нормы. Остальное надо получать через ультрафиолет или витаминные добавки, которые назначает врач. В России нехватка витамина D также встречается. Дефицит чаще всего бывает у жителей северных регионов, где мало солнца. Однако последние исследования показали, что с нехваткой витамина могут сталкиваться и жители южных регионов где, казалось бы, солнца в избытке.
Малиновская отметила, что в группу риска входят беременные и кормящие женщины, маленькие дети, вегетарианцы, веганы и люди с хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Обнаружить дефицит витамина D можно с помощью лабораторного исследования. Анализ сдается натощак, от еды надо отказаться за три часа до процедуры. Также за несколько дней до сдачи нужно воздержаться от приема витаминных добавок. Результаты исследования поступят врачу, он их посмотрит и назначит необходимую терапию.