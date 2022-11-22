Что будет, если выпить уксус

Что произойдет с организмом, если по ошибке выпить уксус в чистом виде, и какие действия нужно предпринять, если это произошло с вами? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.
Бывает два типа уксуса: натуральный, полученный с помощью брожения, например, яблочный, винный, бальзамический, рисовый, а бывает синтетический — это разведенная в воде уксусная кислота.
Если вы выпили уксус, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. По словам медика, самостоятельно сложно что-то сделать.
В ожидании скорой помощи прополощите рот, выпейте стакан прохладной воды и промойте с мылом участки кожи, на которые также попал уксус, например, вокруг рта или глаз.