Что будет, если выпить уксус

Что произойдет с организмом, если по ошибке выпить уксус в чистом виде, и какие действия нужно предпринять, если это произошло с вами? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

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Бывает два типа уксуса: натуральный, полученный с помощью брожения, например, яблочный, винный, бальзамический, рисовый, а бывает синтетический — это разведенная в воде уксусная кислота.

Когда мы говорим об отравлении уксусной кислотой, мы имеем в ввиду отравление химическим веществом. Уксусная кислота имеет два основных токсикологических эффекта. Первый — прохождение по ЖКТ, и это будет ожог ротовой полости, желудка и двенадцатиперстной кишки. Второе системное действие — нарушение эритроцитов в крови, интоксикация и поражение почек.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Если вы выпили уксус, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. По словам медика, самостоятельно сложно что-то сделать.

Обязательные мероприятия — промывание желудка, использование препаратов, направленных на лечение ожогового шока. Однако данные меры эффективны только первые 6 часов после отправления. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог