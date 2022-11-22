К каким последствиям приводит плесень в квартире

Еще в XX веке появился термин «синдром больного здания» - это состояние, которое возникает у пациента во время нахождения в определенных помещениях. Оно включает в себя такие симптомы, как кашель, аллергическая реакция, головная боль и сильная усталость. Позже выяснилось, что дело в плесени, размножающейся по стенам помещения. Ее не всегда удается обнаружить сразу, а вред здоровью она приносит немалый. Об этом журналистам «Вестей Подмосковья» рассказали в пресс-службе сети медицинских лабораторий KDL.

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Плесень - это микроскопический грибок, преимущественно обитающий на стенах и потолках. Он любит старые помещения с высокой влажностью и недостаточной вентиляцией. Его споры разлетаются по новым местам и попадают в том числе в бронхи и легкие человека.

«Самыми распространенными симптомами, развивающимися при попадании спор плесени в организм, является кашель, слезотечение, аллергический конъюнктивит, быстрая утомляемость. Среди серьезных последствий отмечается астма и пневмония», - подчеркнула руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Не всегда получается сразу определить проблему. На то, чтобы точно выявить влияние на организм плесневых спор, уходит много времени. Чтобы ускорить процесс выяснения диагноза при возникновении вышеуказанных симптомов, можно сдать анализы на выявление антител к плесневым грибам.

В распоряжении специалистов есть панель аллергенов плесени IgE , mx1 (микст: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata). Перед сдачей крови не нужно есть минимум три часа.