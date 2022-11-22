Как избежать ощущения тяжести после еды

Чтобы не чувствовать тяжесть в желудке, пищу нужно пережевывать не менее 30 раз. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова.

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По ее словам, плохое пережевывание – одна из причин нарушения моторики желудочно-кишечного тракта. Пища надолго оседает в животе, из-за чего сразу после еды возникает чувство тяжести и раннего насыщения, изжога и отрыжка.

Большинство людей в лучшем случае делают 8–9 жевательных движений, пояснила Филатова. Также жевание стимулирует выработку соляной кислоты и желчи. Таким образом, в пищеварительной системе просыпаются все механизмы, которые отвечают за переваривание.

Также от жевательных движений зависит усвоение белка организмом, подчеркнула Филатова.

"В желудке ведь нет зубов. Поэтому, если самим тщательно не измельчить кусок мяса или рыбы, белок не сможет усвоиться. В этом случае он будет продвигаться дальше и начнет гнить в кишечнике", – предупредила гастроэнтеролог.

Чувство насыщения приходит спустя 15–20 минут после приема пищи. Поэтому чем медленнее есть, тем больше шансов не употребить лишнего и тем самым избежать набора веса, сказала Филатова.

Не торопиться во время жевания поможет простой лайфхак: отложите вилку в сторону, как только сняли с нее очередной кусок пищи. Так не возникнет соблазн слишком быстро откусить следующий, отметила врач.

Крупные куски пищи режьте ножом на небольшие части, которые легко помещаются в рот.