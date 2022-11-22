Когда не стоит откладывать поход к психиатру

Психолог Татьяна Петухова рассказала, что человеку с апатией и тяжелыми переживаниями стоит обратиться к врачу.

Также к тревожным признакам относятся панические атаки, чувство вины и стыда, страхи, ощущение беспомощности, сильное беспокойство о внешности и нарушение работоспособности.

«Перекладывание ответственности с себя на других, сложности в принятии решений, избегание конкретной ситуации, неспособность построить отношения с окружающими, частое желание сменить обстановку», — цитирует RT Петухову.

По словам специалиста, очень важно вовремя диагностировать отклонения: в частности, если человек стал чаще плакать или появились внезапные головокружения, перепады настроения, он не видит целей, смыслов, ему не хватает энергии.