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3 часа назад

Когда не стоит откладывать поход к психиатру

Свободная пресса

Психолог Татьяна Петухова рассказала, что человеку с апатией и тяжелыми переживаниями стоит обратиться к врачу.

Когда не стоит откладывать поход к психиатру
Фото: unsplashunsplash

Также к тревожным признакам относятся панические атаки, чувство вины и стыда, страхи, ощущение беспомощности, сильное беспокойство о внешности и нарушение работоспособности.

«Перекладывание ответственности с себя на других, сложности в принятии решений, избегание конкретной ситуации, неспособность построить отношения с окружающими, частое желание сменить обстановку», — цитирует RT Петухову.

По словам специалиста, очень важно вовремя диагностировать отклонения: в частности, если человек стал чаще плакать или появились внезапные головокружения, перепады настроения, он не видит целей, смыслов, ему не хватает энергии.

ЗОЖ,Татьяна Петухова,
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