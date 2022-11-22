Как помочь человеку с судорогами

В экстренных ситуациях люди часто теряются, потому что боятся нанести пострадавшему ещё больший вред. Особенно это касается случаев, когда прямо при вас человек падает в судорогах.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Но тут врачи заверяют, что в некоторых случаях лучше действовать, чем бояться возможных последствий. Так человек хотя бы имеет большие шансы выжить, как бы парадоксально ни звучало. Но часто ведомые советами из соцсетей люди и вправду делают хуже.

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Фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына рассказала, как себя правильно вести с человеком в судорогах.

В первую очередь навсегда забудьте про совет насильно разжимать зубы пострадавшему или класть в рот железную ложку. Да, об этом многие слышали, но это делать ни в коем случае нельзя.

Специалист предупредила, что судороги длятся, как правило, от 20–30 секунд до нескольких минут. Поэтому тут точного времени быть не может — всё зависит от человека. Но вы можете смягчить последствия, соблюдая простые правила:

Во время приступа

Для начала запомните: нельзя перемещать пострадавшего во время приступа, только если он не находится в в опасном для его жизни месте — например, посреди дороги. После того как случился приступ, засеките время, чтобы отследить продолжительность судорог.

Уложите пострадавшего на пол или на землю, если он «сполз по стенке» и находится в полусидячем положении. Слегка придерживайте голову пострадавшего, чтобы человек не бился головой об пол и не получил дополнительно серьёзные травмы. Можно подложить под голову куртку или шарф.

Расстегните пуговицы, тугие ремни, галстук, а также снимите очки с пострадавшего, если они есть. Откройте окно, если вы в помещении, чтобы шёл свежий воздух. Не пытайтесь держать пострадавшего за руки и ноги — во время судорог это может привести к травмам, растяжениям, вывихам и переломам.

Никогда ничего не кладите в рот пострадавшего и не пытайтесь насильно разжимать ему зубы. Всё это может лишь закончиться рваными губами и сломанными зубами. Да и вообще посторонний предмет может попасть в дыхательные пути. И не бойтесь, что человек прикусит себе язык, — это случается часто, но не приводит к тяжёлым последствиям.

Поверните голову пострадавшего набок. Если вы видите рвоту, кровотечение из носа или рта, поверните набок туловище полностью, как в позу эмбриона.

После приступа

После того как судороги закончатся, уложите человека в устойчивое боковое положение. Это предотвратит западание языка, вдыхание слюны и рвотных масс.

Для справки: во время приступа язык никуда не западает и не мешает дыханию — это может произойти уже потом, когда мышцы расслабятся.

Когда человек пришёл в себя, наблюдайте за ним, поддерживайте морально и оставайтесь рядом до приезда скорой помощи.

Не оставляйте пострадавшего одного сразу после приступа, он может повториться.