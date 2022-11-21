Названы лучшие продукты для работы кишечника

Роль кишечника в работе организма очень важна. А влияет на кишечную систему всё, что мы едим. Если у нас в рационе что-то для кишечника неприятное, то нас могут ждать накопление газов с растяжением кишечных петель, вздутие, метеоризм, проблемы со стулом — запоры, диарея. В общем, так себе перспективы. Гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» Александра Яковлева рассказала, как питаться, чтобы кишечнику было окей.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Вот что нужно есть для нормальной работы этого органа:

Овощи

Они нужны для поддержки микрофлоры. Подойдёт цветная капуста, кабачки, брокколи, спаржа. Эти продукты отличаются высоким содержанием клетчатки, которая поддерживает микрофлору кишечника и стимулирует выработку полезных микроорганизмов.

Молочные продукты

В них содержатся пробиотики, важные для поддержания активности и роста микрофлоры кишечника. Только будьте осторожны — не вся молочка одинаково полезна.

Зелень

Поможет пополнить запас микроэлементов. Подойдёт петрушка, укроп, зелёный лук, салат, щавель. В состав зелени входит множество витаминов и микроэлементов. Они помогают нормализовать микрофлору кишечника. Ещё зелень богата грубой клетчаткой.

Жирная рыба

Содержит легко усваиваемый белок и омега-3 жирные кислоты. Последние оказывают на кишечник противовоспалительное действие и помогают в профилактике заболеваний.

Бурый и дикий рис