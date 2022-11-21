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1 час назад

Доктор Мясников назвал главные правила здорового питания

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян, желающих правильно питаться, не наедаться на ночь и избегать потребления колбасы и полуфабрикатов. Главные рекомендации для здорового рациона доктор назвал в своем Telegram-канале.

Мясников назвал главные правила здорового питания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мясников заявил, что правила здоровой диеты «предельно простые» и помещаются на половину страницы альбомного листа.

«Ограничивать калории. Не есть ничего "белого". [Съедать] полкило овощей и полкило фруктов ежедневно. Ограничивать "красное" мясо. Упор на морскую рыбу. Нет колбасам и полуфабрикатам», — перечислил врач. Он также заявил, что в целях правильного питания нужно не наедаться на ночь и «не бухать».

Помимо того, Мясников призвал россиян один раз в день вспотеть от физической нагрузки.

По мнению специалиста, все советы на тему правильного питания сводятся к одной фразе — «не переедать, следить за тем, что и когда ешь, и двигаться». «Все остальное — дань нашей лени, слабохарактерности и желанию без труда вытащить рыбку из пруда!» — добавил медик.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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