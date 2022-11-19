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49 минут назад

Пожилым людям следует учить языки и следить за осанкой

РИА "ФедералПресс"

Врач-терапевт Нина Савельева рассказала, как нужно заботиться о себе, чтобы на пенсии чувствовать себя на 30 лет.

Пожилым людям следует учить языки и следить за осанкой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Не секрет, что с возрастом наша умственная активность снижается, а когнитивные функции утрачивают былую слаженность. Несмотря на это, мозгу просто необходимо питаться, развиваться, работать, а чтобы эти процессы не замедлялись, необходимо обеспечить бесперебойную активность мыслительных и логических процессов. С возрастом не стоит снижать качество и уровень мыслительных процессов, постоянно изучая новые слова, язык, решая логические игры, предаваясь воспоминаниям», – передает слова Нины Савельевой Pensnews.

Для хорошего самочувствия в пожилом возрасте придется усердно потрудиться в молодости: нужно придерживаться правильного и активного образа жизни, следить за питанием, соблюдать личную гигиену и поддерживать здоровье.

Если не обращать внимание на состояние кожи, а также употреблять вредную пищу, то физическое старение произойдет гораздо раньше, чем ожидается.

Также показателем молодости является эмоциональная стабильность, о котором тоже придется позаботиться. У каждого есть моменты из жизни, о которых человек пытается забыть и не вспоминать, но бывает так, что это прошлое не дает полноценно жить. Поэтому с травмами, трудностями и стрессом необходимо работать.

Проговаривая все конфликтные ситуации, избавляясь от недопонимания, выстраивается твердый эмоциональный фундамент, который позволит снизить количество морщин, а также избавит от увядающего вида.

«Еще одна простая и удивительная вещь способна омолодить человека в любом возрасте. Речь об осанке. Подтянутая походка способна творить настоящие чудеса: снимать физическую нагрузку с позвоночника, разгружать его, укреплять, а еще восстанавливать баланс мышц. Из-за правильной осанки появляется уверенность в себе, поэтому о старости думать в таком случае не приходится», – заключила эксперт.

ЗОЖ,
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