Пожилым людям следует учить языки и следить за осанкой

Врач-терапевт Нина Савельева рассказала, как нужно заботиться о себе, чтобы на пенсии чувствовать себя на 30 лет.

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«Не секрет, что с возрастом наша умственная активность снижается, а когнитивные функции утрачивают былую слаженность. Несмотря на это, мозгу просто необходимо питаться, развиваться, работать, а чтобы эти процессы не замедлялись, необходимо обеспечить бесперебойную активность мыслительных и логических процессов. С возрастом не стоит снижать качество и уровень мыслительных процессов, постоянно изучая новые слова, язык, решая логические игры, предаваясь воспоминаниям», – передает слова Нины Савельевой Pensnews.

Для хорошего самочувствия в пожилом возрасте придется усердно потрудиться в молодости: нужно придерживаться правильного и активного образа жизни, следить за питанием, соблюдать личную гигиену и поддерживать здоровье.

Если не обращать внимание на состояние кожи, а также употреблять вредную пищу, то физическое старение произойдет гораздо раньше, чем ожидается.

Также показателем молодости является эмоциональная стабильность, о котором тоже придется позаботиться. У каждого есть моменты из жизни, о которых человек пытается забыть и не вспоминать, но бывает так, что это прошлое не дает полноценно жить. Поэтому с травмами, трудностями и стрессом необходимо работать.

Проговаривая все конфликтные ситуации, избавляясь от недопонимания, выстраивается твердый эмоциональный фундамент, который позволит снизить количество морщин, а также избавит от увядающего вида.