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35 минут назад

Жирная пища наносит вред метаболизму всего организма уже в первые 24 часа

FBM.ru

Научные специалисты из Университета Цинцинатти продемонстрировали в эксперименте на мышах, что рацион с высоким содержанием жиров способен всего за 24 часа нанести вред метаболизму всего организма и вызвать стресс у стволовых клеток кишечника. Результаты научной работы представлены в журнале Cell Reports.

Жирная пища наносит вред организма уже в первые 24 часа
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сообщается, что долгосрочные изменения в питании вызывают ожирение и метаболические заболевания, однако до этого не было известно, насколько быстро организм реагирует на нездоровую пищу.

Ученые оценили реакцию эпителиальных клеток кишечника мышей на богатую жиром еду. Уже в первые сутки метаболизм животных изменился во всем теле. Прежде всего выросло потребление энергии клетками, что обернулось набором веса в последующие 7 дней «жировой» диеты.

Обилие жирной еды также спровоцировало изменения в работе клеток кишечника, включая и стволовые. В них стали более активны гены, которые связаны с ответом на стресс.

Помимо этого, в первые же сутки стали более активными гены, которые облегчают метаболизм жиров, то есть эпителий кишечника был изменен для максимального поглощения жира уже в первые 24 часа.

Ученые предполагают, что столь быстрое приспособление кишечной стенки, возможно, было важно во времена недостатка питательных веществ. Теперь же, в условиях изобилия еды, быстрая адаптация может быть обусловлена ожирением, нарушением обмена веществ и воспалением.

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