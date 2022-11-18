Как не переломать себе все на свете в гололед

Первые морозы и лёгкий воздушный снежок грозят пешеходам не только опасностью отморозить уши, но и переломами и ушибами.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Зима, как водится, приходит внезапно, поэтому коммунальные службы не успевают обработать пешеходные зоны реагентами или хотя бы солью или песком, и нужно быть предельно внимательным, чтобы внезапно не очутиться распластанным посреди улицы. О мерах предосторожности рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

По словам специалиста, самые распространённые травмы при падении на лёд — это переломы лучевой кости в районе запястья и переломы шейки бедра (особенно у пожилых людей).

Также часто встречается перелом лодыжки и черепно-мозговые травмы при ударе затылком. Чтобы избежать такого, нужно всегда предельно внимательно смотреть под ноги, а не отвлекаться на смартфон или даже держать его в руке — при падении руки должны быть свободными, чтобы на них можно было бы опереться.

При этом Терновой предупредил, что сгруппироваться при падении вряд ли получится — обычно оно происходит за долю секунды. Как правило, при падении человек рефлекторно выбрасывает руки вперёд, чтобы защитить лицо. Если он падает назад — то, наоборот, рука «улетает» назад: чаще всего на неё и приходится перелом.

«Когда вы видите, что идёте по гололёду, нужно чуть-чуть присесть, чтобы ноги были согнуты в коленных суставах. Это позволит немного амортизировать, но главное, всегда смотреть под ноги», — рассказал Терновой.

Ну, и стоит помнить знаменитую фразу Остапа Бендера о том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих (в нашем случае — выходящих на улицы в гололёд).