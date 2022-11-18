Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Как не переломать себе все на свете в гололед

Секрет Фирмыиещё 1

Первые морозы и лёгкий воздушный снежок грозят пешеходам не только опасностью отморозить уши, но и переломами и ушибами.

Как не переломать себе все на свете в гололед
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Зима, как водится, приходит внезапно, поэтому коммунальные службы не успевают обработать пешеходные зоны реагентами или хотя бы солью или песком, и нужно быть предельно внимательным, чтобы внезапно не очутиться распластанным посреди улицы. О мерах предосторожности рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

По словам специалиста, самые распространённые травмы при падении на лёд — это переломы лучевой кости в районе запястья и переломы шейки бедра (особенно у пожилых людей).

Также часто встречается перелом лодыжки и черепно-мозговые травмы при ударе затылком. Чтобы избежать такого, нужно всегда предельно внимательно смотреть под ноги, а не отвлекаться на смартфон или даже держать его в руке — при падении руки должны быть свободными, чтобы на них можно было бы опереться.

При этом Терновой предупредил, что сгруппироваться при падении вряд ли получится — обычно оно происходит за долю секунды. Как правило, при падении человек рефлекторно выбрасывает руки вперёд, чтобы защитить лицо. Если он падает назад — то, наоборот, рука «улетает» назад: чаще всего на неё и приходится перелом.

«Когда вы видите, что идёте по гололёду, нужно чуть-чуть присесть, чтобы ноги были согнуты в коленных суставах. Это позволит немного амортизировать, но главное, всегда смотреть под ноги», — рассказал Терновой.

Ну, и стоит помнить знаменитую фразу Остапа Бендера о том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих (в нашем случае — выходящих на улицы в гололёд).

Терновой посоветовал минимизировать вероятность падения с помощью правильной зимней обуви — в частности, с мощными протекторами. Ну и стараться ходить по уже обработанной реагентами или другими средствами дороге.

ЗОЖ,Остап Бендер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители