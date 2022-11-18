Диетолог назвала худшие для работы мозга продукты

Алкоголь, трансжиры, жареные и сладкие продукты ухудшают работу мозга. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

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Алкоголь обладает токсическим действием и негативно влияет на центральную нервную систему. Он уменьшает активность нейронов, провоцирует ухудшение настроения и депрессию, говорит эксперт.

"Возможность обучаться, к сожалению, под постоянным действием алкогольных напитков тоже уменьшается. Человек не может собраться с мыслями, не может сконцентрироваться даже на своей привычной работе", – заявила Наталья Лазуренко.

Кроме того, из рациона стоит исключить трансжиры и пережаренную пищу, поскольку такие продукты тоже ухудшают работу мозга.

"В результате человек недополучает питание, потому что все токсические продукты откладываются на стенке сосудов и сосуды просто элементарно не смогут протолкнуть к отдаленным участкам питательные вещества", – поясняет эндокринолог.

Не менее вредны для мозга и сладкие продукты: сахар, выпечка и хлеб из белой муки. Они запускают в организме процесс гликирования, в результате чего в некотором смысле происходит засахаривание биомолекул.

"Продукты гликирования создают в нашем организме в определенных структурах так называемые сшивки, которые блокируют передачу питательных веществ, нервного импульса, и мозг начинает угасать в буквальном смысле", – рассказала врач-диетолог.