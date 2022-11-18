Названа опасность обезвоживания  в холодное время года

«Например, во время занятий спортом или при острых респираторных вирусных инфекциях следует усилить питьевой режим. В свою очередь, пожилым людям необходимо быть особенно осторожными, чтобы получать достаточное количество жидкости. Дело в том, что у многих из них уменьшается чувство жажды, но, с другой стороны, с возрастом может нарушаться функция почек», — заявила собеседница RT.