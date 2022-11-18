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1 час назад

Шотландские учёные выяснили, что избыток соли увеличивает стресс на 75%

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Ученые Эдинбургского университета в Шотландии выяснили, что избыток соли в организме может повысить гормон стресса на 75%.

Ученые выяснили, что избыток соли увеличивает стресс на 75%
Фото: runews24.rurunews24.ru

Исследование проводилось на лабораторных мышах, его опубликовал журнал Cardiovascular Research.

Мышей кормили едой с высоким содержанием соли. Биологи выяснили, что грызуны стали испытывать больше стресса, чем в обычном состоянии.

Уровень гормона стресса увеличился в два раза как при покое, так и при стрессовой ситуации.

При этом потребление соли повлияло и на уровне генов, отвечающих за производство белков в мозге и контролирующих реакцию на стресс.

Учёные добавили, что избыточное потребление соли является распространенным явлением и способствует ухудшению сердечно-сосудистой системы.

Для взрослого человека рекомендуемая норма составляет 6 граммов, но по статистике большинство людей потребляет не менее 9 грамм.

Команда исследователей продолжит работу, чтобы узнать, какие ещё опасности грозят при избыточном потреблении соли.

ЗОЖ,
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