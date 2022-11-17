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36 минут назад

Врачи развеяли миф об употреблении алкоголя в мороз

Мослента

Миф об употреблении алкоголя в мороз развеяла в Тelegram-канале заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова.

Врачи развеяли миф об употреблении алкоголя в мороз
Фото: МослентаМослента

«Алкоголь создает мнимое тепло, из-за этого человек может не заметить переохлаждение и обморожение», — объяснила врач.

Анисимова перечислила симптомы переохлаждения — это появление слабости, дрожи и озноба, нарушение дыхания, замедление речи и сердцебиения, посинение кожи и губ, нарушение двигательной активности. Человек может потерять сознание, у него может снизиться температура тела.

Медик назвала алгоритм действий для спасения пострадавшего: его нужно переместить в теплое помещение, снять холодную одежду и обувь, укутать в одеяла, дать теплое питье. Допускается прием ванны или душа, но с теплой, а не горячей водой. При этом запрещено прикладывать к телу грелки и растираться.

ЗОЖ,Марина Анисимова,
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