Врач раскрыл главные опасности электронных сигарет

Главные опасности электронных средств доставки никотина (ЭСДН) раскрыл в разговоре с «Мослентой» заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Депздрава столицы, врач-психиатр-нарколог, Олег Кутушев.

Фото: Мослента Мослента

«Многие пользователи электронных девайсов для курения (среди которых есть и подростки), могут перейти с электронных сигарет на традиционное табакокурение. В этом заключается основной драматизм ситуации — через ЭСДН могут пополняться ряды потребителей табачной и другой никотиносодержащей продукции», — заявил Кутушев.

Нарколог развеял миф об относительной безопасности ЭСДН. Например, есть картриджи, которые заправляются жидкостями с содержанием в них никотина 36 миллиграммов, при том, что в одной пачке сигарет в среднем содержится 20 миллиграммов этого вещества. При этом, если у классических курильщиков в основном есть некая системность, например, перекур раз в час, то пользователи ЭСДН, в виду отсутствия неприятного запаха, едкого дыма и пепла могут курить практически беспрерывно. Все эти факторы вызывают развитие никотиновой зависимости и нарушение работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

«При этом нельзя отрицать, что уровень активных вредных соединений в разы ниже, чем в обычных сигаретах. Но и они не безвредны. Глицерин и пропиленгликоль — при высокой температуре также образуют опасные токсины и канцерогены», — сказал Кутушев.

По его словам, какой эффект они оказывают на организм в долгосрочной перспективе, пока неизвестно.

«Поэтому, говорить о безопасности ЭСДН не приходится, что подтверждает экспертное мнение специалистов ВОЗ», — заявил нарколог.