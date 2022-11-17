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3 часа назад

Российский психолог рассказала об ошибке бросающих курить людей

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Медицинский психолог Диана Лобанова дала россиянам советы, как бросить курить, и назвала частую ошибку в избавлении от этой вредной привычки.

Психолог рассказала об ошибке бросающих курить людей
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, решившему бросить курить человеку в первую очередь необходима очень сильная мотивация, поскольку без нее попытки будут тщетными. После этого необходимо расписать на листке все шаги, которые можно предпринять в этом направлении.

Однако психолог предупредила, что от фраз по типу "Еще одну и все" и "Я никогда больше не буду курить", являющихся запрещающими, следует отказаться, так как это вводит бросающего в тревожное состояние "накуриться впрок".

"Лучше вместо этого использовать фразу "Сегодня я не курю, а что будет завтра – посмотрим", – рекомендовала Лобанова.

Она также отметила, что курение провоцирует постоянное напряжение нервной системы: перепады настроения, нарушения сна. Из-за этого курящий человек становится более ослабленным, нежели не имеющий этой пагубной привычки, пишет издание "Известия".

ЗОЖ,
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