Психолог рассказала об ошибке бросающих курить людей

Медицинский психолог Диана Лобанова дала россиянам советы, как бросить курить, и назвала частую ошибку в избавлении от этой вредной привычки.

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По словам специалиста, решившему бросить курить человеку в первую очередь необходима очень сильная мотивация, поскольку без нее попытки будут тщетными. После этого необходимо расписать на листке все шаги, которые можно предпринять в этом направлении.

Однако психолог предупредила, что от фраз по типу "Еще одну и все" и "Я никогда больше не буду курить", являющихся запрещающими, следует отказаться, так как это вводит бросающего в тревожное состояние "накуриться впрок".

"Лучше вместо этого использовать фразу "Сегодня я не курю, а что будет завтра – посмотрим", – рекомендовала Лобанова.