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2 часа назад

Озвучены простые правила питания при простуде

Слово и Дело

При заражении сезонными инфекциями пациентам рекомендуется не только отдыхать, но и следить за рационом. Какие продукты следует есть во время простуды, рассказали зарубежные специалисты.

Озвучены простые правила питания при простуде
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Для начала при гриппе и ОРВИ посоветовали отказаться от сладостей, фастфуда и других вредных блюд. Причиной тому стал риск ослабления иммунной системы.

Одними из самых важных компонентов лечения простуды выступают фрукты и овощи. Они богаты витаминами, антиоксидантами, флавоноидами и антоцианами — эти микроэлементы содержатся во всех растительных плодах с яркой окраской, передает LIVE24 со ссылкой на Eat This, Not That!.

В перечень необходимых при простуде продуктов также вошли нежирное мясо, полезное для иммунитета, бобовые, орехи, греческий йогурт, натуральные чаи, сок и морс.

ЗОЖ,
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