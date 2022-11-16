Озвучены простые правила питания при простуде

При заражении сезонными инфекциями пациентам рекомендуется не только отдыхать, но и следить за рационом. Какие продукты следует есть во время простуды, рассказали зарубежные специалисты.

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Для начала при гриппе и ОРВИ посоветовали отказаться от сладостей, фастфуда и других вредных блюд. Причиной тому стал риск ослабления иммунной системы.

Одними из самых важных компонентов лечения простуды выступают фрукты и овощи. Они богаты витаминами, антиоксидантами, флавоноидами и антоцианами — эти микроэлементы содержатся во всех растительных плодах с яркой окраской, передает LIVE24 со ссылкой на Eat This, Not That!.