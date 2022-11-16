Как защититься от гепатита С

В России будет активнее развиваться система оказания медицинской помощи пациентам с вирусным гепатитом С – распоряжением правительства утвержден соответствующий план мероприятий до 2030 года. О том, что должно быть сделано в ближайшее время, сообщает «Парламентская газета».

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В начале 2023 года для учета больных гепатитом С будет сформирован единый регистр в системе ЕГИСЗ. Ожидается, что это позволит точно оценивать и формировать необходимый объем лекарств и финансовых средств для лечения больных.

В документе также отмечается, что Минпромторг и Минздрав окажут содействие отечественным производителям препаратов от гепатита С.

В соответствии с планом Минздрав должен организовать дополнительное обучение медиков, работающих с больными гепатитом С. Обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки начнется в 2023 году.