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48 минут назад

Как защититься от гепатита С

Мир24

В России будет активнее развиваться система оказания медицинской помощи пациентам с вирусным гепатитом С – распоряжением правительства утвержден соответствующий план мероприятий до 2030 года. О том, что должно быть сделано в ближайшее время, сообщает «Парламентская газета».

Как защититься от гепатита С
Фото: Мир24Мир24

В начале 2023 года для учета больных гепатитом С будет сформирован единый регистр в системе ЕГИСЗ. Ожидается, что это позволит точно оценивать и формировать необходимый объем лекарств и финансовых средств для лечения больных.

В документе также отмечается, что Минпромторг и Минздрав окажут содействие отечественным производителям препаратов от гепатита С.

В соответствии с планом Минздрав должен организовать дополнительное обучение медиков, работающих с больными гепатитом С. Обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки начнется в 2023 году.

Специалисты предупреждают, что заразиться гепатитом С можно при незащищенном сексе и контакте с инфицированной кровью. Наиболее вероятные места заражений – парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. Чтобы уберечься от заражения, необходимо избегать незащищенных половых контактов, использовать только индивидуальные предметы и инструменты личной гигиены, не делать пирсинг, татуировки и маникюр в сомнительных заведениях.

ЗОЖ,Минпромторг,
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